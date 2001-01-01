Финансы
«РН Банк» разместил биржевые облигации на 8 млрд рублейFinam.Ru 23 апреля в 10:53
"РН Банк" разместил биржевые облигации на 8 млрд. рублей, говорится в сообщении организации. Банк разместил по открытой подписке 8 млн. облигаций серии БО-001Р-05 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.
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