Финансы

ВЭБ разместил биржевые облигации на 20 млрд рублейБанки.ру 24 апреля в 13:14

Госкорпорация "ВЭБ.РФ" 23 апреля успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии ПБО-001Р-16, говорится в сообщении Института развития.
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«Русал» впервые вышел на долговой рынок после снятия санкций

REGNUM04:39

UC Rusal разместила облигации впервые после снятия санкций США

Ведомостивчера в 14:51

ВТБ размещает однодневные облигации на сумму 75 млрд руб

АК&М23 апреля в 06:50

«Русал» разместил бонды объемом 15 млрд рублей под 9% годовых

ТАССвчера в 14:22

Ставка 1-го купона по облигациям «РУСАЛа» на 15 млрд рублей составит 9% годовых

Finam.Ru03:59

В 1 квартале 2019 года компании-концессионеры осуществили выплаты купонов по облигациям на сумму более 170 млн рублей

Концессии и инфраструктурные инвестиции23 апреля в 05:22

UC Rusal провела первое размещение бондов после снятия санкций США

РБКвчера в 14:38
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:56, Ашберн
Экономика

HeadHunter объявил ценовой коридор IPO

Ценовой диапазон размещения – $11–13,5 за акцию, говорится в проспекте компании.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика

Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Армия и оружие

МИД РФ: США видят в Европе место для ядерной войны

Как ранее писал News.ru, Рябков заявил, что США преднамеренно искажают положения российской военной доктрины относительно применения ядерного оружия.
Обновлено в 05:06
Политика

Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив первый визит в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Экс-сотрудник ФСБ обвиняется в хищении 490 млн рублей

Ранее ТАСС сообщал, что следствие просит Басманный суд заключить под стражу экс-сотрудников управления "К" СЭБ ФСБ России Дмитрия Фролова и Андрея Васильева по делу о мошенничестве.
Обновлено в 08:52
Футбол

Измайлов и Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона

Вице-президент футбольного клуба "Спартак" Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов будут освобождены от своих должностей по окончании нынешнего сезона, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 08:18
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу

В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Политика

В Раде предложили раздавать в центре Москвы украинские паспорта

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский во время пленарного заседания украинского парламента предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы.
Обновлено в 04:41
Политика

Медведев исключил четырех украинцев из санкционного списка

Премьер-министр России Дмитрий Медведев снял ограничительные меры с четверых украинцев, которые попали под санкции из-за недружественных действий Украины.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес

Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой

Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Политика

СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана

Обновлено в 07:35
Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Петербурге экс-полицейского «закрыли» на 14 лет за разбой и убийство

Расследование уголовного дела, возбужденного по нескольким статьям УК РФ, длилось с 2013 года. Вердикт городской суд вынес в пятницу.
Обновлено в 05:39
Политика

Nord Stream 2 AG наносит ответный удар

В лентах информационных агентств промелькнуло сухое сообщение, что компания Nord Stream 2 AG направила письмо председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру по поводу поправок к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 01:00
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Общество

PepsiCo подала иск против фермеров из Индии из-за картошки для Lay’s

Американская PepsiCo подала иск к четырем фермерам из Индии, обвинив их в незаконном выращивании и продаже сорта картофеля, который компания зарегистрировала исключительно для собственного использования и производства чипсов Lay's.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Принц Гарри с Кейт Миддлтон сбежали от Меган Маркл накануне родов

Напомним, Меган Маркл не покидает резиденцию Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Жена принца Гарри скоро родит первенца.
Обновлено в 02:19
Футбол

«Чемпионат»: ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт

"Чемпионат" сообщает, что руководство ЦСКА предложило новый контракт хавбеку команды Алану Дзагоеву.
Обновлено в 08:29
Политика

В Минске начались переговоры по качеству нефти в трубопроводе «Дружба»

Операторы участков системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на территории России, Белоруссии, Польши и Украины начали встречу в Минске с целью обсудить дальнейшие действия, связанные с поступившей в трубу некачественной российской нефтью и остановкой ее перекачки, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Политика

Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками

Си Цзиньпин подарил Путину столовое серебро пекинской гостиницы «Дружба», построенной 65 лет назад в честь тесных отношений между двумя странами.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина

Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Российский самолет‐разведчик пролетел над США

Разведчик пролетел над закрытыми районами штатов Оклахома, Техас, Нью-Мексико и Колорадо.
Обновлено в 07:46
Общество

В Сарове оправдали выплату педагогу рубля в качестве стимула

Недавно канал Life shot распространил информацию о том, что преподаватель местной музыкальной школы получила 80 рублей стимулирующих выплат за полтора года.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Участница шоу «Холостяк» Снежана Самохина вышла замуж за актера

25-летняя звезда шоу «Холостяк» Снежана Самохина выходит замуж.
Обновлено в 07:35
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
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