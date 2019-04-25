Финансы
ВЭБ разместил биржевые облигации на 20 млрд рублейБанки.ру 24 апреля в 13:14
Госкорпорация "ВЭБ.РФ" 23 апреля успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии ПБО-001Р-16, говорится в сообщении Института развития.
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В 1 квартале 2019 года компании-концессионеры осуществили выплаты купонов по облигациям на сумму более 170 млн рублей
Концессии и инфраструктурные инвестиции23 апреля в 05:22
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:56, Ашберн
Экономика
HeadHunter объявил ценовой коридор IPO
Ценовой диапазон размещения – $11–13,5 за акцию, говорится в проспекте компании.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
МИД РФ: США видят в Европе место для ядерной войны
Как ранее писал News.ru, Рябков заявил, что США преднамеренно искажают положения российской военной доктрины относительно применения ядерного оружия.
Обновлено в 05:06
Политика
Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив первый визит в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Экс-сотрудник ФСБ обвиняется в хищении 490 млн рублей
Ранее ТАСС сообщал, что следствие просит Басманный суд заключить под стражу экс-сотрудников управления "К" СЭБ ФСБ России Дмитрия Фролова и Андрея Васильева по делу о мошенничестве.
Обновлено в 08:52
Футбол
Измайлов и Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона
Вице-президент футбольного клуба "Спартак" Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов будут освобождены от своих должностей по окончании нынешнего сезона, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 08:18
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу
В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Политика
В Раде предложили раздавать в центре Москвы украинские паспорта
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский во время пленарного заседания украинского парламента предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы.
Обновлено в 04:41
Политика
Медведев исключил четырех украинцев из санкционного списка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев снял ограничительные меры с четверых украинцев, которые попали под санкции из-за недружественных действий Украины.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой
Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Политика
СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана
Обновлено в 07:35
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Петербурге экс-полицейского «закрыли» на 14 лет за разбой и убийство
Расследование уголовного дела, возбужденного по нескольким статьям УК РФ, длилось с 2013 года. Вердикт городской суд вынес в пятницу.
Обновлено в 05:39
Политика
Nord Stream 2 AG наносит ответный удар
В лентах информационных агентств промелькнуло сухое сообщение, что компания Nord Stream 2 AG направила письмо председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру по поводу поправок к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 01:00
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Общество
PepsiCo подала иск против фермеров из Индии из-за картошки для Lay’s
Американская PepsiCo подала иск к четырем фермерам из Индии, обвинив их в незаконном выращивании и продаже сорта картофеля, который компания зарегистрировала исключительно для собственного использования и производства чипсов Lay's.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Принц Гарри с Кейт Миддлтон сбежали от Меган Маркл накануне родов
Напомним, Меган Маркл не покидает резиденцию Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Жена принца Гарри скоро родит первенца.
Обновлено в 02:19
Футбол
«Чемпионат»: ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт
"Чемпионат" сообщает, что руководство ЦСКА предложило новый контракт хавбеку команды Алану Дзагоеву.
Обновлено в 08:29
Политика
В Минске начались переговоры по качеству нефти в трубопроводе «Дружба»
Операторы участков системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на территории России, Белоруссии, Польши и Украины начали встречу в Минске с целью обсудить дальнейшие действия, связанные с поступившей в трубу некачественной российской нефтью и остановкой ее перекачки, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Политика
Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
Си Цзиньпин подарил Путину столовое серебро пекинской гостиницы «Дружба», построенной 65 лет назад в честь тесных отношений между двумя странами.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина
Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Российский самолет‐разведчик пролетел над США
Разведчик пролетел над закрытыми районами штатов Оклахома, Техас, Нью-Мексико и Колорадо.
Обновлено в 07:46
Общество
В Сарове оправдали выплату педагогу рубля в качестве стимула
Недавно канал Life shot распространил информацию о том, что преподаватель местной музыкальной школы получила 80 рублей стимулирующих выплат за полтора года.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Участница шоу «Холостяк» Снежана Самохина вышла замуж за актера
25-летняя звезда шоу «Холостяк» Снежана Самохина выходит замуж.
Обновлено в 07:35
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54