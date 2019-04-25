Финансы

ВЭБ разместил биржевые облигации на 20 млрд рублейБанки.ру 24 апреля в 13:14

Госкорпорация "ВЭБ.РФ" 23 апреля успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии ПБО-001Р-16, говорится в сообщении Института развития.
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UC Rusal разместила облигации впервые после снятия санкций США

Ведомостивчера в 14:51

Ставка 1-го купона по облигациям «РУСАЛа» на 15 млрд рублей составит 9% годовых

Finam.Ru03:59

«Русал» разместил бонды объемом 15 млрд рублей под 9% годовых

ТАССвчера в 14:22

UC Rusal провела первое размещение бондов после снятия санкций США

РБКвчера в 14:38

ВЭБ разместил биржевые облигации на 20 млрд рублей

Банки.ру24 апреля в 13:14

В 1 квартале 2019 года компании-концессионеры осуществили выплаты купонов по облигациям на сумму более 170 млн рублей

Концессии и инфраструктурные инвестиции23 апреля в 05:22

ВТБ размещает однодневные облигации на сумму 75 млрд руб

АК&М23 апреля в 06:50
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Обновлено в 03:38
Происшествия

В Омске умер двухлетний мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

Обновлено в 02:23
Экономика

У дорожных камер зафиксированы нарушения

На основании проверки прокуратуры УФАС по Вологодской области в конце 2018 года признал «Ростелеком» и «Техносервъ А/C» заключившими картельный сговор, в действиях ЦОРБ также выявлены нарушения законодательства.
Обновлено вчера в 18:36
Политика

Губернатор Магаданской области лишил министров премий

Министры труда, культуры и здравоохранения Магаданской области лишились премий по решению губернатора Сергея Носова за то, что не вовремя предоставили данные в государственные автоматизированные системы управления.
Обновлено в 03:47
Политика

Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину

Бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого недавно выпустили из-под стражи, покинул территорию Украины.
Обновлено в 04:11
Энергетика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке.
Обновлено в 02:04
Общество

«Конкорд» выплатил более 2 млн руб. штрафа после вспышки дизентерии

Следствие полагает, что источником отравления стала кишечная палочка в сырье поставщика ВИТО-1, который вместе с «Конкордом» Пригожина поставляет питание в московские школы и детские сады.
Обновлено в 03:58
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Происшествия

Суд отложил оглашение приговора отцу полковника Захарченко

Обновлено в 03:46
Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:38
Политика

Начальник полиции Шри-Ланки ушел в отставку

Начальник полиции Шри-Ланки Пуджитх Джаясундару в пятницу ушел в отставку после крупного теракта, в котором погибли свыше 200 человек, новый глава ведомства будет назначен в скором времени, сообщил президент республики Майтрипала Сирисена.
Обновлено в 02:35
Политика

Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию

Обновлено в 03:16
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Происшествия

В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Небензя ответил на предложение послать Зеленскому «риторические цветы»

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому рано посылать «риторические цветы», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

Путин стал почетным доктором университета Цинхуа

Президент России Владимир Путин стал почетным доктором университета Цинхуа, который закончил председатель Китая Си Цзиньпин.
Обновлено в 03:16
Футбол

Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»

В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 21:48
Общество

ФСИН отчиталась о числе освобожденных по закону «день за полтора»

Под закон о пересчете одного дня в СИЗО за полтора дня в исправительном учреждении и за два дня в колонии-поселении попали более 100 тыс. осужденных, из них 10 тыс. вышли на свободу.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Гогунский развёлся с Ириной из-за другой Ирины

Звезда сериала Универ Виталий Гогунский развелся с прекрасной женой Ириной.
Обновлено в 03:34
Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Собчак упрекнула Бузову за концерты «для бедных»

Обновлено вчера в 06:08
Политика

«Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне

"Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.
Обновлено вчера в 22:19
Политика

Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия

По Договору России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который обязывает стороны сокращать ядерный арсенал, к 5 февраля 2018 года у США и России должно было остаться не более 1550 боеголовок.
Обновлено в 00:40
Космос

В РКК «Энергия» разработали новую схему сближения с МКС

«По мнению специалистов-баллистиков РКК "Энергия", реализовать одновитковую схему сближения возможно уже через 2-3 года», – говорится в сообщении на сайте корпорации.
Обновлено в 03:16
Политика

МИД РФ пообещал ответить на санкции США в отношении премьера Чечни

Министерство иностранных дел России пообещало «не оставить без ответа» решение Вашингтона о запрете на въезд в США премьер-министра Чечни Муслима Хучиева и его жены Сапият Шабазовой.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска

Обновлено вчера в 22:36
Автоспорт

В Баку стартует четвёртый этап Гран-при Формулы-1

Обновлено вчера в 22:30
Космос

Пасха в 2019 году может стать последней для жителей Земли, - учёные

Учёные предвещаю апокалипсис на Пасху. По мнению специалистов, планету окутает холод и придет вечная мерзлота.
Обновлено в 01:48
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