Финансы
ВЭБ разместил биржевые облигации на 20 млрд рублейБанки.ру 24 апреля в 13:14
Госкорпорация "ВЭБ.РФ" 23 апреля успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии ПБО-001Р-16, говорится в сообщении Института развития.
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В 1 квартале 2019 года компании-концессионеры осуществили выплаты купонов по облигациям на сумму более 170 млн рублей
Концессии и инфраструктурные инвестиции23 апреля в 05:22
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Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»
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