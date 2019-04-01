ВЭБ разместил биржевые облигации на 20 млрд рублейБанки.ру вчера в 13:14

Госкорпорация "ВЭБ.РФ" 23 апреля успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии ПБО-001Р-16, говорится в сообщении Института развития.

Здоровье Стоматологи провели уникальную операцию в прямом эфире Ведущие специалисты ММЦ «СОГАЗ» провели уникальную операцию — установку полного несъёмного протеза на верхнюю челюсть пациента всего за несколько часов.

Происшествия Газета The Moscow Times опровергла убийство своего журналиста Удостоверение сотрудника газеты The Moscow Times, найденное у одного из погибших в результате перестрелки у московской станции метро «Новые Черемушки», является фальшивым.

Политика Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.

Политика Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон, который обеспечивает исключительные права для украинского языка как государственного.

Политика ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.

Энергетика Оператор «Северного потока-2» оценил убытки стран Европы от действий Дании Семьи и компании Европы заплатят за задержку строительства газопровода «Северный поток-2» из-за действий Дании, заявил председатель пресс-службы швейцарской компании-оператора Nord Stream 2 AG Стеффен Хартманн.

Энергетика Reuters узнал об остановке Чехией импорта нефти по «Дружбе» Чехия приостановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба», передает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Политика Путин поручил правительству принять меры поддержки виноделов Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки отечественных виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции из российского винограда.

Шоу-бизнес Певица МакSим переведена в реанимацию После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт.

Происшествия Власти Шри-Ланки назвали завышенным на 100 человек число жертв теракта Число погибших в результате взрывов в католических церквях и отелях на Шри-Ланке в день Пасхи может оказаться примерно на 100 человек меньше, чем сейчас числится по официальным подсчетам.

Здоровье В Подмосковье половина контейнерных площадок приведена к стандарту Половина контейнерных площадок для мусора в Московской области оборудованы в соответствии с требуемым стандартом, заявил начальник управления по обращению с отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Алексей Меньшов.

Наука Открыт фермент, способный остановить клеточную смерть Биохимики РУДН продемонстрировали, что один из них — EndoG — может остановить процесс смерти клеток, если выйдет из-под контроля.

Шоу-бизнес Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

Политика Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.

Кино Минкульт объяснил перенос показа фильма «По воле Божьей» "Задержка с выдачей прокатного удостоверения фильму Франсуа Озона связана с тем, что прокатчик поздно подал документы на его получение, и у специалистов Минкультуры не было достаточно времени, чтобы провести экспертизу картины", — сообщили в Минкульте.

Политика Макрон предложил сократить Шенгенскую зону Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".

Хоккей «Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.

Экономика Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.

Музыка Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star 24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.

Происшествия Начальник отдела ФСБ задержан по подозрению во взятках Полковник Кирилл Черкалин задержан в рамках уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Интернет Facebook стала фигурантом дела о хранении паролей Ирландская комиссия по защите данных, главный регулятор в ЕС, проводит расследование по делу корпорации Facebook, которая не смогла защитить миллионы паролей пользователей.

Хоккей Воробьёв рассказал, когда определится с составом на заключительный этап Еврохоккейтура Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв рассказал, когда будет объявлен состав национальной команды на четвёртый этап Еврохоккейтура — Чешские игры.

Политика Зеленский хочет уволить пять министров Речь идёт о министре инфраструктуры Владимире Омеляне, министре регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадии Зубко, министре экономического развития и торговли Степане Кубиве, министре энергетики и угольной промышленности Игоре Насалике.

Авто Лимузин Кеннеди выставили на продажу На одной из крупнейших площадок в мире по проведению аукционов, пусть и в виртуальном пространстве — eBay — в качестве лота выставили копию того самого лимузина, где расстреляли в 1963 году 35-го президента США.

Происшествия В Вологде умер 7-летний Степа Кукин, избитый в приёмной семье Сегодня около часа дня мальчика не стало. Напомним, трагедия произошла в областном центре 10 августа прошлого года.