Экономика
ВЭБ раскрыл доходность накоплений «молчунов» с начала годаВедомости 07:12
ГУК по умолчанию управляет пенсионными накоплениями граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или НПФ. Сейчас под управлением ГУК находятся накопления 39 млн будущих пенсионеров, говорится в ее сообщении. ЦБ квартальную доходность по НПФ еще не раскрывал.
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 09:00, Ашберн
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте
Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Васильева пригласила Путина на финал конкурса «Учитель года»
Обновлено в 06:01
Экономика
Премьер Белоруссии ожидает роста ВВП страны в 1-м полугодии на 1,8%
Прирост ВВП за первое полугодие 2019 года должен составить 1,8%, заявил премьер-министр Сергей Румас после совещания у президента по вопросам роста экспорта и экономики в целом, передает агентство БелТА.
Обновлено в 08:02
Политика
Глава Минздрава Украины заявила, что покинула страну из-за России
Исполняющая обязанности главы министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила изданию «Укринформ», что отбыла в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения.
Обновлено в 07:33
Политика
На Украине призвали не дать России вернуться в ПАСЕ
В июне пройдут «финальные бои» за восстановление делегации РФ в организации.
Обновлено в 00:56
Происшествия
У пьяных водителей начнут отбирать автомобили
МВД России предложило внести изменения в законодательство, которые бы позволили конфисковывать автомобили в качестве наказания за вождение в пьяном виде.
Обновлено вчера в 09:45
Политика
Зеленский обсудил с министром энергетики США поставки СПГ на Украину
Президент Украины Зеленский и глава НАК "Нафтогаз" Коболев на встрече с представителями властей США, среди которых был министр энергетики Рик Перри, обсудили возможность поставок сжиженного газа на Украину через регазификационный терминал в Польше.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
На Западе оценили военные учения России в Арктике
Обновлено в 08:44
Здоровье
Более половины жителей РФ доверились бы роботу-хирургу
На операцию с участием робота-хирурга согласились бы более половины — 60% — жителей России.
Обновлено в 08:02
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Транспорт
Названы самые распространенные ошибки при оплате парковок в Москве
Наиболее распространенной ошибкой при оплате столичных городских парковок является неправильной ввод регистрационных знаков, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Обновлено в 08:35
Политика
США ослабили давление на Huawei
В США разрешили компании Huawei временно возобновить деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:07
Автоспорт
Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Авто
Кроссовер Audi Q5 стал подключаемым гибридом
Силовая установка Audi Q5 55 TFSI e quattro состоит из «турбочетверки» 2.0 TFSI (252 лошадиные силы и 370 Нм крутящего момента) и встроенного в семиступенчатый «робот» S tronic 105-киловаттного электромотора (350 Нм момента).
Обновлено в 06:14
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Энергетика
Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин
Ситуация на топливном рынке страны начинает повторять события весны прошлого года, сообщил 20 мая вице-премьеру Дмитрию Козаку президент Независимого топливного союза Павел Баженов (РБК ознакомился с копией письма).
Обновлено в 07:40
Происшествия
Названа причина пожара в кемеровском автоцентре
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, предварительная причина возгорания - короткое замыкание в электронном рекламном табло, расположенном на фасаде здания.
Обновлено в 07:51
Финансы
Индекс Московской биржи побил исторический рекорд
Индекс МосБиржи с начала дня вырос на 1,1% и установил новый исторический максимум на отметке 2600 пунктов.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Восемь цистерн сошли с рельсов в Ульяновской области
Сегодня, 21 мая, сошли с рельсов восемь цистерн грузового поезда, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 08:31
Политика
Зеленский назвал причины роспуска Верховной рады
Основаниями для досрочных парламентских выборов на Украине стали низкий уровень доверия граждан к Верховной раде и отсутствие коалиции.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Здоровье
Врачи призвали женщин отказаться от средств интимной гигиены
Эксперты призвали женщин отказаться от ухода с использованием средств интимной гигиены.
Обновлено в 03:27
Технологии
«ВКонтакте» запустила «Биржу авторов»
"ВКонтакте" запустила "Биржу авторов" - платформу, на которой можно найти музыкантов, художников, дизайнеров, мастеров мемов и копирайтеров.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка
Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Происшествия
Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике
Щелковский городской суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в 2017 году.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Замглавы Росрезерва обвинили в хищении свыше 3 млрд бюджетных рублей
Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя главы Росрезерва Александра Кирюхина в рамках уголовного дела о хищении при исполнении государственного контракта на сумму свыше 3 млрд рублей.
Обновлено в 07:09