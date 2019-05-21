Экономика

ВЭБ раскрыл доходность накоплений «молчунов» с начала годаВедомости 07:12

ГУК по умолчанию управляет пенсионными накоплениями граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или НПФ. Сейчас под управлением ГУК находятся накопления 39 млн будущих пенсионеров, говорится в ее сообщении. ЦБ квартальную доходность по НПФ еще не раскрывал.
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ВЭБ.РФ раскрыл доходность от пенсионных накоплений россиян в I квартале

Rambler News Service09:22

Доходность пенсионных накоплений «молчунов» упала I квартале

News.ru09:16

Доходность инвестирования ВЭБом пенсионных накоплений в I квартале составила 7,66% годовых

ПРАЙМ07:21

Доходность инвестирования ВЭБом пенсионных накоплений составила 7,66% годовых

TatCenter07:55

ВЭБ за квартал обеспечил доходность пенсий по расширенному портфелю на уровне 7,66%

Финмаркет07:34

Доходность пенсионных накоплений «молчунов» в первом квартале снизилась до 7,66%

ТАСС08:08

ВЭБ раскрыл доходность накоплений «молчунов» с начала года

Ведомости07:12
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Общество

В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом

Обновлено в 08:14
Происшествия

Причины трагедии в Керченском колледже установлены

Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.
Обновлено в 10:19
Происшествия

ГИБДД возбудила административное дело в отношении Загитовой

Обновлено в 07:30
Спорт

Выборы сменщика Фазеля проведут в Санкт-Петербурге в 2020 году

Выборы нового главы Международной федерации хоккея пройдут в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-атташе ИИХФ Адам Стайсс.
Обновлено в 10:02
Футбол

Генич и Поленов прокомментируют финал Кубка России

«Матч ТВ» в прямом эфире покажет финал Кубка России. Матч «Локомотив» – «Урал», который пройдет в Самаре, состоится 22 мая.
Обновлено в 06:58
Общество

Стали известны сроки и стоимость реконструкции «Авроры» в Краснодаре

Обновлено в 09:12
Политика

Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины

В посольстве России в США заявили, что посольство Украины в Вашингтоне прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.
Обновлено в 07:58
Авто

УАЗ «Хантер» стал полноценным грузовиком

Причиной «переквалификации» стал новый регламент, который с этого года запрещает выпускать легковые автомобили без подушек безопасности водителя (на грузовики это правило пока не распространяется).
Обновлено в 07:12
Происшествия

Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином

Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских

Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Запад велел террористам «Хурас Ад-Дин» из Идлиба воевать с Россией

Министерство обороны России сообщило, что накануне ВКС РФ ликвидировали установку РСЗО боевиков, которые хотели совершить очередную атаку на российский аэродром "Хмеймим".
Обновлено в 08:58
Футбол

Forbes включил Головина в списки самых успешных россиян до 30 лет

Российская редакция издания Forbes опубликовала ежегодный рейтинг «30 до 30», в который включены граждане России, не достигшие 30 лет, которые стали наиболее успешными и известными в своей сфере деятельности.
Обновлено в 05:34
Общество

Госдума разрешила больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Дума принял закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять и брать на воспитание детей.
Обновлено в 07:29
Экономика

ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией

Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Директор приюта в Алтайском крае покрывала изнасилование ребёнка

Сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении государственного приюта для детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей.
Обновлено в 06:10
Общество

Володин заверил депутатов, что они не провалятся в Госдуме

Обновлено в 09:29
Авто

Купе-кроссовер Cupra Formentor станет серийным в 2020 году

Марка Cupra, которая была выделена компанией Seat в отдельный суббренд, в 2020 году представит серийный купе-кроссовер по мотивам концепт-кара Formentor, сообщает Auto Express.
Обновлено в 06:52
Общество

Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление

Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
Обновлено в 09:05
Футбол

Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".
Обновлено в 08:09
Политика

На Украине начала работу миссия МВФ

"Эксперты МВФ начали свою работ в Украине", – сообщило украинское представительство МВФ во вторник утром.
Обновлено в 03:11
Религия

Патриарх Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства, пишет во вторник, 21 мая, ТАСС.
Обновлено в 08:38
Наука

Cамки бонобо помогают совокупляться своим сыновьям

Самки бонобо помогают своим сыновьям произвести больше потомства, отгоняя во время спаривания конкурентов и не давая избранницам сыновей спариваться с другими самцами, выяснили германские приматологи из Института эволюционной антропологии Макса Планка.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Сына Талькова оштрафовали за повторную езду в пьяном виде

Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей сына популярного советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде, а также лишил его водительских прав на два года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:38
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Авто

Компактный кроссовер Audi Q5 стал подключаемым гибридом

Audi Q5 55 TFSI e quattro стал первым кроссовером в линейке бренда, в котором полный привод quattro ultra совмещен с электрическим мотором.
Обновлено в 07:05
Интернет

В Сеть утекли данные о 50 млн пользователей Instagram

В открытый доступ попала база данных почти 50 млн учетных записей в Instagram.
Обновлено в 09:54
Гаджеты

Huawei может назвать свою операционную систему Hongmeng

Источник сайта сообщает, что компания Huawei уже активно тестирует собственную операционную систему для самых разных устройств: от смартфонов до стационарных ПК.
Обновлено в 05:00
Авто

В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133

Как сообщает "Российская газета", на портале Avito появилось объявление о продаже шести грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ 1994 года выпуска и с пробегами около 1500 км.
Обновлено в 02:03
Хоккей

Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение от команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о рационе солдат

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 03:59
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