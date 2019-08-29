Экономика
РБКВЭБ профинансирует строительство газовозов для НОВАТЭКа на $5 млрд
Наблюдательный совет ВЭБа одобрил финансирование строительства 15 танкеров-газовозов для НОВАТЭКа, которые создадут на судоверфи «Звезда». Об этом журналистам рассказал глава госкорпорации Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
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Общество
В Екатеринбурге из гимназии массово уволились учителя
Из гимназии № 108 в Екатеринбурге за лето уволились 10 педагогов, сообщает Ура.ру со ссылкой на данные городского управления образования.
ТагилСити.ру 02:59
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Политика
Генпрокурор Украины заявил о начале обмена пленными с Россией
Украина и Россия начали обмен пленными.
Lenta.ru 20:41
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета 20:00
Общество
Росстат подсчитал стоимость подготовки первоклассника в школу
Сборы первоклассника в школу в 2019 году в среднем обойдутся россиянам в 18,5 тыс. руб. для мальчика и в 22,9 тыс. руб. для девочки.
РБК 08:25
Кино
Вышел тизер драмы «Два папы» с Энтони Хопкинсом
В Сети появился тизер драмы «Два папы», рассказывающий о последней смене глав католической церкви. Ролик публикует потоковый сервис Netflix.
Культуромания 16:10
Гаджеты
Apple разрешила кому угодно ремонтировать свои iPhone
Как сообщает издание «Астера», новая программа получила название Independent Repair Provider Program и в ее рамках разрешается ремонтировать смартфоны Apple несертифицированным сервисным центрам.
Газета DAILY 13:24
Авто
Hyundai в скором времени может выпустить свой первый компактвэн
Внешний облик модели пока держится в секрете. Напомним, в 2012 году на моторшоу в Нью-Дели Hyundai презентовала концепт Hexa Space.
Новые автомобили 11:16
Футбол
Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 30 августа.
Sport24.ru 17:07
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Власов в своем письме вице-премьеру отметил, что уровень нагрузки на учеников и студентов на данный момент очень высок: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего 2 месяца.
РИА Новости 20:35
Космос
В космическом центре Ирана взорвалась ракета
В Иране на стартовой площадке космического центра произошел взрыв ракеты. Об этом сообщает The Associated Press.
Газета.Ru 19:46
Футбол
Спартак — Брага 1:2
В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
Вести.Ru 14:06
Гаджеты
Названы характеристики бюджетного смартфона модели Moto G8 Play
Актуальные Новости 14:35
Здоровье
Из единственной больницы челябинского города увольняются хирурги
В больнице заявили, что на 29 августа об увольнении уведомили только двое из восьми хирургов.
URA.Ru 04:41
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13
Происшествия
Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов
Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.
Известия 01:49
Происшествия
В Ростовской области Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле
Российская газета 09:13
Гаджеты
Redmi представила смартфон Redmi Note 8
Redmi официально представила смартфон Redmi Note 8. Redmi Note 8 стал заметно лучше своего предшественника.
ITZine.ru 07:33
Политика
Эрдоган не исключил возможности покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
Ранее сообщалось, что Россия и Турция обсуждают поставки в Анкару российских истребителей Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара может купить российские истребители Су-35 и Су-57, если США откажутся продавать Турции F-35, передает телеканал NTV.
Аргументы и Факты вчера в 19:31
Происшествия
Американка не заметила, как угнали машину, в которой она спала
Пожилая жительница американского штата Нью-Джерси уснула в автомобиле и не заметила, как его угнали, сообщает местный телеканал WPVI.
РИА Новости 19:44
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Здоровье
Врачи федеральных медцентров помогут детям на Волге и Оке
Настоящая волна здоровья захлестнет Волгу и Оку. Лучшие врачи страны снова отправляются на теплоходе помогать больным детям.
РЕН ТВ 11:21
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33