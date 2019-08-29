Экономика
РБКВЭБ профинансирует строительство газовозов для НОВАТЭКа на $5 млрд
Наблюдательный совет ВЭБа одобрил финансирование строительства 15 танкеров-газовозов для НОВАТЭКа, которые создадут на судоверфи «Звезда». Об этом журналистам рассказал глава госкорпорации Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
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Стало известно о намерении ВЭБ профинансировать поставки 15 танкеров-газовозов
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:09, Вашингтон
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Спорт день за днем вчера в 12:05
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От традиции не собираются отказываться и потомки, несмотря на всеобщее возмущение.
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ТАСС вчера в 18:13
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Биржи выросли после того, как Китай заявил о готовности к переговорам
«У Китая есть много средств для принятия контрмер, но в нынешней ситуации нужно безотлагательно обсудить вопрос о том, чтобы отменить новые пошлины США на китайские товары на $550 млрд, чтобы предотвратить эскалацию торговой войны», — сказал Гао.
РБК 01:58
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб МРК «Вышний Волочек» в Черном море
Район проведения стрельб в Черном море был закрыт для судоходства.
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Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
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Скарлетт Йоханссон заметно поправилась
Скарлетт Йоханссон на пресс-конференции кинофестиваля На пресс-конференции фестиваля Скарлетт надела короткий полосатый топ и брюки с ремнём, что стало настоящей ошибкой, как как над врезавшимся в живот поясом был заметен "жирок".
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RT на русском вчера в 23:28
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Происшествия
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Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа
Представители правительств Польши, США и Украины подпишут в Варшаве соглашение по газу.
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Армия и оружие
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Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
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Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском вчера в 10:04