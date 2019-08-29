Экономика

РБКРБКВЭБ профинансирует строительство газовозов для НОВАТЭКа на $5 млрд

Наблюдательный совет ВЭБа одобрил финансирование строительства 15 танкеров-газовозов для НОВАТЭКа, которые создадут на судоверфи «Звезда». Об этом журналистам рассказал глава госкорпорации Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
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ВЭБ профинансирует НОВАТЭКу строительство танкеров-газовозов

URA.Ruвчера в 21:41

Поставки танкеров-газовозов верфи «Звезда» может профинансировать ВЭБ

News.ruвчера в 10:38

ВЭБ профинансирует строительство газовозов для НОВАТЭКа на $5 млрд

РБКвчера в 15:50

Стало известно о намерении ВЭБ профинансировать поставки 15 танкеров-газовозов

Взгляд.рувчера в 09:49

Верфь «Звезда» поставит 15 танкеров-газовозов

Российская газетавчера в 11:52

ВЭБ.РФ профинансирует строительство 15 танкеров для «Арктик СПГ-2»

Rambler News Serviceвчера в 11:39

ВЭБ выделит $5 млрд на строительство газовозов для НОВАТЭКа

Коммерсантъвчера в 20:59
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:09, Вашингтон
Политика

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости вчера в 08:31
Политика

Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией

Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
REGNUM вчера в 22:01
Транспорт

Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.
Ведомости вчера в 17:34
Происшествия

В Кузбассе маршрутка загорелась во время движения

Российская газета вчера в 08:31
Футбол

Дочь бывшего тренера сборной Испании умерла в возрасте 9 лет

РБК 01:09
Происшествия

В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ

19-летняя студентка из Москвы впала в кому в результате несчастного случая.
РИА Новости 01:43
Общество

Минпросвещения прокомментировало запрет смартфонов в школах

Первые годы рекомендательного запрета смартфонов в школах могут вызвать непонимание со стороны учеников, родителей и учителей.
Lenta.ru вчера в 15:29
Происшествия

В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку

Газета.Ru 00:39
Гаджеты

Apple приглашает на мероприятие 10 сентября: ждём новые iPhone

Apple разослала сегодня приглашения для СМИ на своё ежегодное мероприятие, которое состоится во вторник, 10 сентября, в 10:00 утра по местному времени в Театре Стива Джобса в кампусе Apple Park в Купертино (штат Калифорния).
3DNews вчера в 13:25
Футбол

Спартак — Брага 1:2

Первый матч завершился победой «Браги» со счетом 1:0. Читайте также: Зелимхан Бакаев: «Спартак» готов к игре с «Брагой» и настроен только на победу Олег Кононов: Понимаю, как обыграть «Брагу», должны понимать и игроки «Спартака»
Спорт день за днем вчера в 12:05
Политика

США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Общество

В Дании по традиции снова прошел праздник китобоев

От традиции не собираются отказываться и потомки, несмотря на всеобщее возмущение.
Первый канал 00:35
Политика

Зеленский назначил Руслана Рябошапку генпрокурором Украины

Ранее в четверг Верховная рада Украины поддержала представление Зеленского об освобождении Юрия Луценко с должности генпрокурора страны, а также представление президента о назначении на эту должность Руслана Рябошапки.
ТАСС вчера в 18:13
Экономика

Биржи выросли после того, как Китай заявил о готовности к переговорам

«У Китая есть много средств для принятия контрмер, но в нынешней ситуации нужно безотлагательно обсудить вопрос о том, чтобы отменить новые пошлины США на китайские товары на $550 млрд, чтобы предотвратить эскалацию торговой войны», — сказал Гао.
РБК 01:58
Армия и оружие

Появилось видео ракетных стрельб МРК «Вышний Волочек» в Черном море

Район проведения стрельб в Черном море был закрыт для судоходства.
РБК вчера в 23:28
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

РИА Новости вчера в 21:25
Здоровье

Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта

Известия вчера в 09:51
Кино

Скарлетт Йоханссон заметно поправилась

Скарлетт Йоханссон на пресс-конференции кинофестиваля На пресс-конференции фестиваля Скарлетт надела короткий полосатый топ и брюки с ремнём, что стало настоящей ошибкой, как как над врезавшимся в живот поясом был заметен "жирок".
Bimru.ru 02:00
Происшествия

Полиция выдала ордер на арест центрового «Лейкерс»

Полиция штата Алабама выдала ордер на арест 29-летнего баскетболиста по обвинению в домашнем насилии.
Матч ТВ 02:28
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Общество

Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади

В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в мероприятии в амфитеатре (Яме) на Хохловской площади, однако уведомлений от организаторов акции власти не получали.
Интерфакс 02:16
Космос

Раскрыто будущее робота «Федора» с «Союза»

Пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту автоматически пристыковался к МКС.
Телеканал 360° вчера в 04:49
Происшествия

В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске

Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Экономика

Югорское правительство поможет многодетным погасить ипотеку

Предполагается, что до конца данную помощь смогут получить более 1200 семей югорчан, На реализацию меры поддержки правительством региона в бюджете запланировано 840 миллионов рублей.
Московский Комсомолец Югра 02:19
Гаджеты

Раскрыта, возможно, самая масштабная уязвимость iPhone

В Project Zero сообщили о выявленных проблемах Apple и уязвимости были устранены в iOS 12.1.4, вышедшей 9 февраля 2019 года.
Популярная механика 02:05
Политика

Бойцов Росгвардии на массовых мероприятиях оснастят видеорегистраторами

"Есть определенные особенности и при использовании видеорегистраторов как средства видеофиксации происходящих событий, поэтому к этим вопросам мы подходим весьма серьезно и взвешенно", - сказал глава Рогсвардии.
ТАСС 02:54
Политика

Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа

Представители правительств Польши, США и Украины подпишут в Варшаве соглашение по газу.
RT на русском 02:30
Армия и оружие

В Монголии прошел «Бессмертный полк»

В Монголии, в городе Чойбалсан 29 августа состоялось празднование 80-летия победы в боях при Халхин-Голе.
REGNUM вчера в 09:12
Общество

В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря

В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Политика

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском вчера в 10:04
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