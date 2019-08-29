Наблюдательный совет ВЭБа одобрил финансирование строительства 15 танкеров-газовозов для НОВАТЭКа, которые создадут на судоверфи «Звезда». Об этом журналистам рассказал глава госкорпорации Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.

ВЭБ профинансирует строительство газовозов для НОВАТЭКа на $5 млрд

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