Экономика
РБКВЭБ профинансирует строительство газовозов для НОВАТЭКа на $5 млрд
Наблюдательный совет ВЭБа одобрил финансирование строительства 15 танкеров-газовозов для НОВАТЭКа, которые создадут на судоверфи «Звезда». Об этом журналистам рассказал глава госкорпорации Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
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