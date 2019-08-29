Экономика

РБКРБКВЭБ профинансирует строительство газовозов для НОВАТЭКа на $5 млрд

Наблюдательный совет ВЭБа одобрил финансирование строительства 15 танкеров-газовозов для НОВАТЭКа, которые создадут на судоверфи «Звезда». Об этом журналистам рассказал глава госкорпорации Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Верфь «Звезда» поставит 15 танкеров-газовозов

Российская газета11:52

ВЭБ выделит $5 млрд на строительство газовозов для НОВАТЭКа

Коммерсантъ20:59

ВЭБ профинансирует строительство газовозов для НОВАТЭКа на $5 млрд

РБК15:50

Стало известно о намерении ВЭБ профинансировать поставки 15 танкеров-газовозов

Взгляд.ру09:49

ВЭБ профинансирует НОВАТЭКу строительство танкеров-газовозов

URA.Ru21:41

ВЭБ.РФ профинансирует строительство 15 танкеров для «Арктик СПГ-2»

Rambler News Service11:39

Поставки танкеров-газовозов верфи «Звезда» может профинансировать ВЭБ

News.ru10:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:52, Вашингтон
Шоу-бизнес

Нинель Кобзон: Иосиф был мессией, посланным нам богом

Сегодня исполнился ровно год, как с нами нет легендарного советского и российского певца, политического и общественного деятеля Иосифа Кобзона.
ФАН 17:02
Футбол

Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал 14:59
Политика

На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией

21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена.
Известия 22:25
Политика

Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продать Гренландию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продать Гренландию.
Парламентская газета вчера в 17:57
Шоу-бизнес

Дочь Варум и Агутина работает официанткой в США

Певица Анжелика Варум рассказала, что её дочь Лиза живёт в Соединённых Штатах. Девочка учится там и подрабатывает официанткой.
News.ru 10:45
Политика

Bloomberg: США хотят взыскать с КНР императорские долги

Вашингтон изучает возможность взыскания с властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Российская газета 21:34
Политика

Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше

Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
RT на русском 12:34
Общество

Московский зоопарк поделился видео резвящихся панд

Специалисты Московского зоопарка в течение четырех месяцев изучали поведение панд Диндин и Жуи.
РИА Новости 18:56
Политика

Зеленский выдвинул Авакова на пост главы МВД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Арсена Авакова на пост министра внутренних дел страны, сообщили в партии президента «Слуга народа».
ФАН 06:30
Политика

Как на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки американского сжиженного природного газа на Украину уже в 2019 году.
RT на русском 18:25
Политика

Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета 20:00
Футбол

Как «Спартак» вылетел из Лиги Европы

«Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы уступил «Браге» и вылетел из турнира.
RT на русском 17:21
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Американский лидер Дональд Трамп пообещал президенту Польши Анджею Дуде посетить Варшаву в ближайшие месяцы.
РИА Новости 21:25
Политика

Депутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег

Депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог выступить на украинском языке и рассмешил коллег.
Lenta.ru 22:43
Общество

В Омске решают судьбу Ильинского собора

Сегодня, 29 августа, в Омске прошли общественные слушания по вопросу строительства Ильинского собора.
Омск здесь 10:44
Футбол

РФС сократил срок дисквалификации Миладиновича, сломавшего Чалову нос

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) удовлетворил просьбу "Сочи" о сокращении срока дисквалификации защитника Ивана Миладиновича, ударившего игрока московского ЦСКА Федора Чалова по лицу во время матча, сообщается на странице "Сочи" в Twitter.
РИА Новости 10:23
Происшествия

В Турции отрицают изъятие органов у 16-летней россиянки

Известия 07:03
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.
Известия 17:02
Шоу-бизнес

Лолита заявила, что ее бывший супруг уже встретил другую женщину

Российская певица Лолита Милявская заявила, что ее бывший муж Дмитрий Иванов уже занят. Об этом она сообщила в Instagram.
Народные новости 21:57
Здоровье

Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении

Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:55
Футбол

«Коринтианс» с Вагнером Лав вышел в полуфинал Южноамериканского кубка

«Флуминенсе» на своем поле сыграл вничью с «Коринтианс» в ответном матче 1/4 финала Южноамериканского кубка (1:1). В первой встрече была зафиксирована нулевая ничья, поэтому в полуфинал вышел клуб из Сан-Паулу.
Спорт-Экспресс 22:28
Общество

Суд Екатеринбурга вернул дело православной активистки в полицию

REGNUM 12:06
Авто

Названы самые популярные седаны в В Москве за 7 месяцев 2019 года

За 7 месяцев 2019 года в российской столице было продано 34,5 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «седан», что на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Известия 04:38
Здоровье

Эти растения помогут снизить стресс не хуже лекарств

Московский Комсомолец 11:01
Технологии

Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов

Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия 02:30
Общество

В Екатеринбурге из гимназии массово уволились учителя

Из гимназии № 108 в Екатеринбурге за лето уволились 10 педагогов, сообщает Ура.ру со ссылкой на данные городского управления образования.
ТагилСити.ру 02:59
Общество

В Приморском крае ввели режим ЧС из-за сильных дождей

В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей.
РБК вчера в 22:47
Театры

В Пермском театре оперы и балета назначен генеральный директор

Исполнительный директор Пермской оперы Андрей Борисов назначен гендиректором театра.
Рифей-Пермь 15:00
Футбол

У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь

Lenta.ru 16:56
Кино

Умер известный актер Александр Числов

Вечерний курьер 05:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное