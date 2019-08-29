Экономика

URA.RuURA.RuВЭБ профинансирует НОВАТЭКу строительство танкеров-газовозов

ВЭБ.РФ одобрил финансирование строительства 15 танкеров для перевозки СПГ компанией НОВАТЭК. Как сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов, наблюдательный совет принял решение выделить НОВАТЭКУ порядка 5 млрд долларов.
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ВЭБ профинансирует НОВАТЭКу строительство танкеров-газовозов

URA.Ruвчера в 21:41

ВЭБ выделит $5 млрд на строительство газовозов для НОВАТЭКа

Коммерсантъвчера в 20:59

ВЭБ профинансирует строительство газовозов для НОВАТЭКа на $5 млрд

РБКвчера в 15:50

Стало известно о намерении ВЭБ профинансировать поставки 15 танкеров-газовозов

Взгляд.рувчера в 09:49

Верфь «Звезда» поставит 15 танкеров-газовозов

Российская газетавчера в 11:52

ВЭБ.РФ профинансирует строительство 15 танкеров для «Арктик СПГ-2»

Rambler News Serviceвчера в 11:39

Поставки танкеров-газовозов верфи «Звезда» может профинансировать ВЭБ

News.ruвчера в 10:38
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В ночь с 28 на 29 августа скончался французский актер театра и кино Мишель Омон.
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Украина не подтверждает завершение обмена пленными с Россией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что «сложный» переговорный процесс между Россией и Украиной по обмену задержанными и осужденными лицами продолжается.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую повестку дня и развитие белорусско-российских отношений.
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Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

Чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее во время тренировки, передает сообщается на официальном сайте министерства спорта Красноярского края.
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Китайского таксиста казнили за изнасилование и убийство девушки

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Трамп объявил о создании космических войск

Президент США Дональд Трамп сообщил о старте работы космического командования США и создании космических войск.
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Шесть человек пострадали в ДТП в Подмосковье

Шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Подмосковье.
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В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку

Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Лукашенко отказался от поездки в Польшу из-за Путина

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Депутат Рады не смог произнести речь на украинском языке

Закон об исключительном использовании украинского языка в стране вступил в силу в июле Депутат Верховной рады Антон Киссе испытал сложности с украинским языком во время заседания парламента, чем рассмешил своих коллег, сообщает РИА Новости.
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Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
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Страшное пророчество Нострадамуса: конец света наступит 30 августа

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Симулятор Two Point Hospital стал временно бесплатным в Steam

Sega и Two Point Studios отмечают релиз дополнения «Тесные контакты» к юмористическому симулятору Two Point Hospital бесплатными Steam-выходными.
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Наука

В ходе эволюции мозг приматов увеличивался и уменьшался

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СК России опубликовал видео о сценариях протестов в Москве

Следственный комитет России опубликовал на YouTube видео под названием «Время принимать решение», в котором рассказывается о сценариях несанкционированных акций протеста в Москве.
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Автовладельцы смогут создавать гаражные товарищества

Если соседи по гаражам захотят юридически оформить свои отношения, они могут опираться на общие нормы Гражданского кодекса о некоммерческих юридических лицах и нормы законодательства о некоммерческих организациях.
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Министр иностранных дел Китая посетит КНДР со 2 по 4 сентября

Министр иностранных дел КНР Ван И пробудет с визитом в Пхеньяне со 2 по 4 сентября по приглашению своего северокорейского коллеги Ли Ён Хо, сообщил официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан.
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Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении

Все хирурги больницы в Нижнем Тагиле, написавшие заявления об увольнении, решили продолжить работу.
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В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
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В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки

Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
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