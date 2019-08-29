Экономика
URA.RuВЭБ профинансирует НОВАТЭКу строительство танкеров-газовозов
ВЭБ.РФ одобрил финансирование строительства 15 танкеров для перевозки СПГ компанией НОВАТЭК. Как сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов, наблюдательный совет принял решение выделить НОВАТЭКУ порядка 5 млрд долларов.
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Стало известно о намерении ВЭБ профинансировать поставки 15 танкеров-газовозов
Взгляд.рувчера в 09:49
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В Китае казнили водителя агрегатора такси Didi Chuxing, которому был вынесен смертный приговор изнасилование и убийство девушки.
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Трамп объявил о создании космических войск
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Шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Подмосковье.
ТАСС 02:54
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В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Rambler News Service 28 августа в 14:54
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Депутат Рады не смог произнести речь на украинском языке
Закон об исключительном использовании украинского языка в стране вступил в силу в июле Депутат Верховной рады Антон Киссе испытал сложности с украинским языком во время заседания парламента, чем рассмешил своих коллег, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:36
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Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
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Страшное пророчество Нострадамуса: конец света наступит 30 августа
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Sega и Two Point Studios отмечают релиз дополнения «Тесные контакты» к юмористическому симулятору Two Point Hospital бесплатными Steam-выходными.
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В ходе эволюции мозг приматов увеличивался и уменьшался
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Если соседи по гаражам захотят юридически оформить свои отношения, они могут опираться на общие нормы Гражданского кодекса о некоммерческих юридических лицах и нормы законодательства о некоммерческих организациях.
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В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
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