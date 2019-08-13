Экономика
ВЭБ предложил потратить средства ФНБ на новый общественный транспортВедомости 06:17
ВЭБ предложил направить средства фонда национального благосостояния (ФНБ) на обновление городского общественного транспорта. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам встречи премьера Дмитрия Медведева и председателя ВЭБа Игоря Шувалова.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:51, Ашберн
Кино
Disney может выпустить сиквел «Аладдина»
Обновлено в 04:09
Политика
В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Политика
Песков заявил о безопасности россиян после ЧП в Северодвинске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с радиационным фоном в Северодвинске.
Обновлено в 06:14
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»
Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Обновлено в 06:34
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Общество
Девять женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Восемь певиц и одна танцовщица рассказали AP, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны оперного певца Пласидо Доминго.
Обновлено в 03:03
Политика
Кремль отреагировал на жесткие действия силовиков на митинге в Москве
Кремль считает недопустимым несоразмерное применение силы полицией, но оправдывает жесткие действия сотрудников правоохранительных органов, которые пресекают беспорядки.
Обновлено в 06:38
Политика
Песков оценил общение Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в каком состоянии находится общение российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:48
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество
Роскомнадзор не нашел утечек персональных данных клиентов банков
Проверка Роскомнадзора не выявила утечек персональных данных клиентов трех крупных банков, оснований для прокурорского реагирования нет.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В центре Москвы мужчина с ножом ворвался в храм
В столице мужчина с ножом вошел в собор и напал на алтарника - мирянина, помогающего священнослужителям, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 05:36
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Медведь задрал грибника в Хабаровском крае
Отправившегося за грибами жителя поселка Сулук Верхнебуреинского района задрал медведь.
Обновлено в 00:56
Единоборства
Чемпионка UFC Шевченко ответила на вызов на межгендерный бой от Сехудо
Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Валентина Шевченко заявила, что готова провести межгендерный поединок с обладателем титула организации в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях среди мужчин Генри Сехудо.
Обновлено в 05:59
Экономика
Власти Кузбасса предлагают запретить рекламу и выдачу микрозаймов
Кемеровские власти предлагают запретить рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине
Обновлено 11 августа в 19:55
Общество
Аспирант взыскал с Минобороны компенсацию за незаконный призыв в армию
Обновлено вчера в 10:27
Шоу-бизнес
Катя Гусева рассказала о романе с Филиппом Киркоровым и его изменах
Обновлено вчера в 12:22
Футбол
«Спартак» предложил €10 млн за лучшего бомбардира чемпионата Турции
Московский футбольный клуб "Спартак" предложил 10 миллионов евро за сенегальского форварда турецкого "Галатасарая" Мбайе Дианье, сообщает Fanatik.
Обновлено в 03:48
Финансы
Bloomberg заметил в укреплении доллара угрозу экономике США
Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике, что в ближайшем будущем может вызвать рецессию, предупреждают аналитики Bloomberg.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Кэти Перри обвиняют в сексуальном домогательстве
Фото: Джош Клосс Представители Кэти Перри, как и сама звезда пока никак не отреагировали на заявление Клосса, предпочитая хранить молчание.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Украинские военные рассказали, как Россия нападет на Украину
Главное управление разведки Министерства обороны Украины описало четыре сценария развития «агрессии» России против Украины в ближайшие несколько лет.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Из-за долгов и кредитов муж зарезал жену в Петербурге
Обновлено в 03:19
Здоровье
На Алтае сорван каждый десятый аукцион по закупке лекарств
Из-за новшеств в федеральном законодательстве в Алтайском крае был сорван каждый десятый аукцион по закупке препаратов и медицинских изделий для льготников.
Обновлено в 06:15
Общество
В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостью
С 13 августа в России вступили в силу новые правила регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи.
Обновлено в 06:12
Кино
Мадс Миккельсен приедет на Comic Con Russia
Организаторы Comic Con Russia объявили, что одним из специальных гостей фестиваля станет Мадс Миккельсен.
Обновлено в 05:34
Космос
Гатчинские ученые рассказали артековцам о физике космоса
Молодые ученые НИЦ "Курчатовский институт" — ПИЯФ Дарья Сканченко и Олег Усманов провели в международном детском центре "Артек" серию занятий студии "Физика космоса: что видно в телескоп".
Обновлено вчера в 04:45
Авто
Porsche представил самый мощный гибрид Cayenne
Новинка получит гибридный силовой агрегат, общая мощность которого будет достигать 680 л.с. Новый Porsche Turbo S E-Hybrid будет доступен как в обычном кузове кроссовера, так и в версии Coupe.
Обновлено вчера в 23:51