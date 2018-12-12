По словам главы Внешэкономбанка Игоря Шувалова, ВЭБ предложил Минфину передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка (цитата по «РИА Новости»). Банковский регулятор уже подтвердил информацию о поступившем предложении.

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