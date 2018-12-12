Финансы

ВЭБ предложил передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка
Коммерсантъ
вчера в 10:13

По словам главы Внешэкономбанка Игоря Шувалова, ВЭБ предложил Минфину передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка (цитата по «РИА Новости»). Банковский регулятор уже подтвердил информацию о поступившем предложении.
Коммерсантъвчера в 10:13

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Промсвязьбанку хотят передать «дочку» ВЭБа

Коммерсантъвчера в 14:06

ВЭБ предложил передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка

Эхо Москвывчера в 13:01

Связь-банк на сдачу: как ВЭБ избавится от ненужного актива

РБКвчера в 12:42

ВЭБ предлагает передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка

News.ruвчера в 10:09

ВЭБ предложил Минфину и ЦБ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка

Интерфаксвчера в 09:33

ВЭБ хочет передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка

ТАССвчера в 09:31

ВЭБ нашел покупателя на Связь-банк

Ведомостивчера в 09:22
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Финансы

Каким был бы курс рубля без ввода антироссийских санкций

По оценкам Альпари, если бы санкций не было, но Минфин по-прежнему покупал бы в этом году валюту в тех же объемах, курс рубля находился бы на уровнях в 60-62 рубля за доллар и 70-72 рубля за евро.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы

Минфин предлагает ужесточить контроль за долгами регионов

Минфин нашел еще один способ ужесточить контроль за расходами и долгами регионов.
Обновлено вчера в 14:48
Финансы

В Сбербанке заявили о дедолларизации кредитов и депозитов

Рубль стал основной валютой сбережения и кредитования для корпоративных и для розничных клиентов Сбербанка, происходит постепенная дедолларизация, заявил зампред правления Сбербанка Александр Морозов в ходе Дня аналитика — 2018.
Обновлено вчера в 06:16
Финансы

Новости из Италии поддержали покупателей в Европе

На торгах в Европе доллар США показывает смешанную динамику к основным валютам.
Обновлено вчера в 09:30
Финансы

Таджикистан в 2018 году рассчитается с долгами на $200 млн

На обслуживание внешнего долга Таджикистан в 2018 году потратит $200 млн, что на 13% больше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 14:50
Финансы

В Киеве рассказали, как потратят кредит в 500 млн евро от ЕС

Европейский Союз выделил Украине кредит в 500 млн евро после того как Киев выполнил требования по внедрению электронного декларирования и системы анализа электронных деклараций чиновников.
Обновлено вчера в 10:34
Финансы

Bank of America назвал обвал рубля условием роста российской экономики

Российская экономика начнет расти только в случае обвала рубля и резкого подорожания нефти.
Обновлено вчера в 10:12
Финансы

Нацбанк продолжает скупать валюту

Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на четверг, составляет также 2,6594 GEL/$1, что на 0,0015 лари выше, чем на среду.
Обновлено вчера в 11:52
Финансы

Глубоко в долгах: украинцы стали брать еще больше кредитов

Граждане Украины в ноябре стали брать больше кредитов, рост спроса на займы за месяц составил 2,4%. Об этом информирует Нацбанк Украины.
Обновлено вчера в 09:26
Финансы

В Танзании на грани банкротства находятся шесть банков — МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил в своем докладе, что шесть банков в Танзании находятся на грани банкротства и могут в скором времени прекратить свою деятельность, сообщает портал Swahili Times.
Обновлено вчера в 07:18
Финансы

Расходы бюджета Сыктывкара превысят 8 млрд рублей

Как отметила Е. Волкомурова, впервые расходы местного бюджета превышают 8 млрд рублей.
Обновлено вчера в 05:41
Финансы

Криптовалюты подрастают, но вскоре могут вновь вернуться к снижению

Вероятно, в скорой перспективе крипторынок вновь вернется к снижению в рамках сформировавшегося на рынке сильного нисходящего тренда.
Обновлено вчера в 03:18
Финансы

В Эстонии внесены поправки к закону о налоге на азартные игры

Поправки к законам «О налоге на азартные игры» и «О культурном капитале Эстонии» были приняты 17 октября 2018 года.
Обновлено вчера в 03:32
Финансы

История глубокого минуса по FCF для «РусГидро» подходит к концу

Следующее важное событие - публикация результатов за 2018 в марте 2019, которая должна полностью прояснить размер дивидендов, которые "РусГидро" выплатит в следующем году.
Обновлено вчера в 02:50
Финансы

За десять месяцев доходы банков Казахстана выросли на 2,4%

По итогам десяти месяцев 2018 года доходы банков Казахстана составили 27,7 трлн тенге ($74,8 млрд), что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено вчера в 02:57
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Игорь Иванович Шувалов
Российский адвокат
Российский государственный деятель. Председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» с 24 мая 2018 года. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации.
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