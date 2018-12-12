Финансы
ВЭБ предложил передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка
ВЭБ предложил передать Связь-банк на баланс ПромсвязьбанкаКоммерсантъвчера в 10:13
По словам главы Внешэкономбанка Игоря Шувалова, ВЭБ предложил Минфину передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка (цитата по «РИА Новости»). Банковский регулятор уже подтвердил информацию о поступившем предложении.
Коммерсантъвчера в 10:13
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Финансы
Каким был бы курс рубля без ввода антироссийских санкций
По оценкам Альпари, если бы санкций не было, но Минфин по-прежнему покупал бы в этом году валюту в тех же объемах, курс рубля находился бы на уровнях в 60-62 рубля за доллар и 70-72 рубля за евро.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы
Минфин предлагает ужесточить контроль за долгами регионов
Минфин нашел еще один способ ужесточить контроль за расходами и долгами регионов.
Обновлено вчера в 14:48
Финансы
В Сбербанке заявили о дедолларизации кредитов и депозитов
Рубль стал основной валютой сбережения и кредитования для корпоративных и для розничных клиентов Сбербанка, происходит постепенная дедолларизация, заявил зампред правления Сбербанка Александр Морозов в ходе Дня аналитика — 2018.
Обновлено вчера в 06:16
Финансы
Новости из Италии поддержали покупателей в Европе
На торгах в Европе доллар США показывает смешанную динамику к основным валютам.
Обновлено вчера в 09:30
Финансы
Таджикистан в 2018 году рассчитается с долгами на $200 млн
На обслуживание внешнего долга Таджикистан в 2018 году потратит $200 млн, что на 13% больше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 14:50
Финансы
В Киеве рассказали, как потратят кредит в 500 млн евро от ЕС
Европейский Союз выделил Украине кредит в 500 млн евро после того как Киев выполнил требования по внедрению электронного декларирования и системы анализа электронных деклараций чиновников.
Обновлено вчера в 10:34
Финансы
Bank of America назвал обвал рубля условием роста российской экономики
Российская экономика начнет расти только в случае обвала рубля и резкого подорожания нефти.
Обновлено вчера в 10:12
Финансы
Нацбанк продолжает скупать валюту
Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на четверг, составляет также 2,6594 GEL/$1, что на 0,0015 лари выше, чем на среду.
Обновлено вчера в 11:52
Финансы
Глубоко в долгах: украинцы стали брать еще больше кредитов
Граждане Украины в ноябре стали брать больше кредитов, рост спроса на займы за месяц составил 2,4%. Об этом информирует Нацбанк Украины.
Обновлено вчера в 09:26
Финансы
В Танзании на грани банкротства находятся шесть банков — МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) предупредил в своем докладе, что шесть банков в Танзании находятся на грани банкротства и могут в скором времени прекратить свою деятельность, сообщает портал Swahili Times.
Обновлено вчера в 07:18
Финансы
Расходы бюджета Сыктывкара превысят 8 млрд рублей
Как отметила Е. Волкомурова, впервые расходы местного бюджета превышают 8 млрд рублей.
Обновлено вчера в 05:41
Финансы
Криптовалюты подрастают, но вскоре могут вновь вернуться к снижению
Вероятно, в скорой перспективе крипторынок вновь вернется к снижению в рамках сформировавшегося на рынке сильного нисходящего тренда.
Обновлено вчера в 03:18
Финансы
В Эстонии внесены поправки к закону о налоге на азартные игры
Поправки к законам «О налоге на азартные игры» и «О культурном капитале Эстонии» были приняты 17 октября 2018 года.
Обновлено вчера в 03:32
Финансы
История глубокого минуса по FCF для «РусГидро» подходит к концу
Следующее важное событие - публикация результатов за 2018 в марте 2019, которая должна полностью прояснить размер дивидендов, которые "РусГидро" выплатит в следующем году.
Обновлено вчера в 02:50
Финансы
За десять месяцев доходы банков Казахстана выросли на 2,4%
По итогам десяти месяцев 2018 года доходы банков Казахстана составили 27,7 трлн тенге ($74,8 млрд), что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено вчера в 02:57