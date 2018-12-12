Финансы

ВЭБ предложил передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка
Коммерсантъ
10:13

По словам главы Внешэкономбанка Игоря Шувалова, ВЭБ предложил Минфину передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка (цитата по «РИА Новости»). Банковский регулятор уже подтвердил информацию о поступившем предложении.
Коммерсантъ10:13

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Промсвязьбанку хотят передать «дочку» ВЭБа

Коммерсантъ14:06

ВЭБ предложил передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка

Эхо Москвы13:01

Связь-банк на сдачу: как ВЭБ избавится от ненужного актива

РБК12:42

ВЭБ предлагает передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка

News.ru10:09

ВЭБ предложил Минфину и ЦБ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка

Интерфакс09:33

ВЭБ хочет передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка

ТАСС09:31

ВЭБ нашел покупателя на Связь-банк

Ведомости09:22
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Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 23:27, Ашберн
Финансы

Аналитик рассказала, каким бы был курс рубля без санкций

Курс рубля к доллару составлял бы не более 45 рублей, а евро - около 51-52 рублей, если бы против России не вводили санкции с 2014 года по настоящий момент, заявила заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова в своей статье для "Российской газеты".
Обновлено в 23:22
Финансы

Минфин предлагает ужесточить контроль за долгами регионов

Минфин нашел еще один способ ужесточить контроль за расходами и долгами регионов.
Обновлено в 14:48
Финансы

Сбербанк подсчитал, на сколько вырастут зарплаты россиян в 2019 году

Темп прироста номинальной зарплаты россиян в будущем году составит 2,5% против 7,5% в 2018 году.
Обновлено в 09:03
Финансы

Таджикистан в 2018 году рассчитается с долгами на $200 млн

На обслуживание внешнего долга Таджикистан в 2018 году потратит $200 млн, что на 13% больше, чем в 2017 году.
Обновлено в 14:50
Финансы

В Удмуртии банки выдали кредитов на общую сумму почти 206 млрд рублей

В Удмуртии за 10 месяцев 2018 года банки выдали кредитов на общую сумму почти 206 млрд рублей (населению, предприятиям и организациям).
Обновлено в 06:46
Финансы

Новости из Италии поддержали покупателей в Европе

На торгах в Европе доллар США показывает смешанную динамику к основным валютам.
Обновлено в 09:30
Финансы

В Киеве рассказали, как потратят кредит в 500 млн евро от ЕС

Европейский Союз выделил Украине кредит в 500 млн евро после того как Киев выполнил требования по внедрению электронного декларирования и системы анализа электронных деклараций чиновников.
Обновлено в 10:34
Финансы

Нацбанк продолжает скупать валюту

Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на четверг, составляет также 2,6594 GEL/$1, что на 0,0015 лари выше, чем на среду.
Обновлено в 11:52
Финансы

Сбербанк создал резервы для покрытия рисков на Украине

Сбербанк создал необходимые резервы для покрытия рисков своей украинской «дочки» и всему бизнесу в этой стране, передает «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правления кредитной организации Александра Морозова.
Обновлено в 09:08
Финансы

В Танзании на грани банкротства находятся шесть банков — МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил в своем докладе, что шесть банков в Танзании находятся на грани банкротства и могут в скором времени прекратить свою деятельность, сообщает портал Swahili Times.
Обновлено в 07:18
Финансы

Расходы бюджета Сыктывкара превысят 8 млрд рублей

Как отметила Е. Волкомурова, впервые расходы местного бюджета превышают 8 млрд рублей.
Обновлено в 05:41
Финансы

Криптовалюты подрастают, но вскоре могут вновь вернуться к снижению

Вероятно, в скорой перспективе крипторынок вновь вернется к снижению в рамках сформировавшегося на рынке сильного нисходящего тренда.
Обновлено в 03:18
Финансы

В Эстонии внесены поправки к закону о налоге на азартные игры

Поправки к законам «О налоге на азартные игры» и «О культурном капитале Эстонии» были приняты 17 октября 2018 года.
Обновлено в 03:32
Финансы

За десять месяцев доходы банков Казахстана выросли на 2,4%

По итогам десяти месяцев 2018 года доходы банков Казахстана составили 27,7 трлн тенге ($74,8 млрд), что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 02:57
Финансы

Доллар будет стоить 74 рубля в начале 2019 года, заявили эксперты Raiffeisenbank

Эксперты Raiffeisenbank настроены скептично в отношении рубля: они заявили, что в начале 2019 года доллар будет стоить 74 рубля.
Обновлено в 03:15
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