Финансы
Ранее завершилась процедура объединения Связь-банка с банком Глобэкс. Обе эти структуры попали на баланс ВЭБа еще в 2008-ом году для санации. За каждый из них были заплачены символические 5 тысяч рублей.
Эхо Москвывчера в 13:01
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Финансы
Аналитик рассказала, каким бы был курс рубля без санкций
Курс рубля к доллару составлял бы не более 45 рублей, а евро - около 51-52 рублей, если бы против России не вводили санкции с 2014 года по настоящий момент, заявила заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова в своей статье для "Российской газеты".
Обновлено вчера в 23:22
Финансы
Доллар стабилен в паре с евро, британский фунт дешевеет
Британская нацвалюта продолжает снижение после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила вчера вечером большинство голосов парламентариев-консерваторов в ходе голосования о доверии, которое было инициировано ее противниками внутри партии.
Обновлено в 01:00
Финансы
Сбербанк поддался дедолларизации
12 декабря 2018 года заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк России» Александр Морозов, выступая на «Дне аналитика - 2018», заявил, что рубль стал основной валютой сбережения и кредитования для корпоративных и розничных клиентов банка.
Обновлено в 02:14
Финансы
Минфин предлагает ужесточить контроль за долгами регионов
Минфин нашел еще один способ ужесточить контроль за расходами и долгами регионов.
Обновлено вчера в 14:48
Финансы
В Киеве рассказали, как потратят кредит в 500 млн евро от ЕС
Европейский Союз выделил Украине кредит в 500 млн евро после того как Киев выполнил требования по внедрению электронного декларирования и системы анализа электронных деклараций чиновников.
Обновлено вчера в 10:34
Финансы
Таджикистан в 2018 году рассчитается с долгами на $200 млн
На обслуживание внешнего долга Таджикистан в 2018 году потратит $200 млн, что на 13% больше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 14:50
Финансы
Нацбанк продолжает скупать валюту
Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на четверг, составляет также 2,6594 GEL/$1, что на 0,0015 лари выше, чем на среду.
Обновлено вчера в 11:52
Финансы
Bank of America назвал обвал рубля условием роста российской экономики
Российская экономика начнет расти только в случае обвала рубля и резкого подорожания нефти.
Обновлено вчера в 10:12
Финансы
«Сбербанк» рассматривает возможность переименования
"Сбербанк" рассматривает возможность изменения названия - исключения слова "банк".
Обновлено в 01:37
Финансы
Глубоко в долгах: украинцы стали брать еще больше кредитов
Граждане Украины в ноябре стали брать больше кредитов, рост спроса на займы за месяц составил 2,4%. Об этом информирует Нацбанк Украины.
Обновлено вчера в 09:26
Финансы
В Танзании на грани банкротства находятся шесть банков — МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) предупредил в своем докладе, что шесть банков в Танзании находятся на грани банкротства и могут в скором времени прекратить свою деятельность, сообщает портал Swahili Times.
Обновлено вчера в 07:18
Финансы
Расходы бюджета Сыктывкара превысят 8 млрд рублей
Как отметила Е. Волкомурова, впервые расходы местного бюджета превышают 8 млрд рублей.
Обновлено вчера в 05:41
Финансы
Насколько вырос объем иностранных инвестиций в Узбекистане
Объем иностранных инвестиций в Узбекистане может составить 4,8 миллиарда долларов, этот показатель в два раза выше предыдущего, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:30
Финансы
В Эстонии внесены поправки к закону о налоге на азартные игры
Поправки к законам «О налоге на азартные игры» и «О культурном капитале Эстонии» были приняты 17 октября 2018 года.
Обновлено вчера в 03:32
Финансы
Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно
На 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,01% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 426,04 пункта.
Обновлено в 02:11