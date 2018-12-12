Ранее завершилась процедура объединения Связь-банка с банком Глобэкс. Обе эти структуры попали на баланс ВЭБа еще в 2008-ом году для санации. За каждый из них были заплачены символические 5 тысяч рублей.

Финансы Финансы Аналитик рассказала, каким бы был курс рубля без санкций Курс рубля к доллару составлял бы не более 45 рублей, а евро - около 51-52 рублей, если бы против России не вводили санкции с 2014 года по настоящий момент, заявила заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова в своей статье для "Российской газеты".

Финансы Финансы Доллар стабилен в паре с евро, британский фунт дешевеет Британская нацвалюта продолжает снижение после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила вчера вечером большинство голосов парламентариев-консерваторов в ходе голосования о доверии, которое было инициировано ее противниками внутри партии.

Финансы Финансы Сбербанк поддался дедолларизации 12 декабря 2018 года заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк России» Александр Морозов, выступая на «Дне аналитика - 2018», заявил, что рубль стал основной валютой сбережения и кредитования для корпоративных и розничных клиентов банка.

Финансы Финансы Минфин предлагает ужесточить контроль за долгами регионов Минфин нашел еще один способ ужесточить контроль за расходами и долгами регионов.

Финансы Финансы В Киеве рассказали, как потратят кредит в 500 млн евро от ЕС Европейский Союз выделил Украине кредит в 500 млн евро после того как Киев выполнил требования по внедрению электронного декларирования и системы анализа электронных деклараций чиновников.

Финансы Финансы Таджикистан в 2018 году рассчитается с долгами на $200 млн На обслуживание внешнего долга Таджикистан в 2018 году потратит $200 млн, что на 13% больше, чем в 2017 году.

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Финансы Финансы Bank of America назвал обвал рубля условием роста российской экономики Российская экономика начнет расти только в случае обвала рубля и резкого подорожания нефти.

Финансы Финансы «Сбербанк» рассматривает возможность переименования "Сбербанк" рассматривает возможность изменения названия - исключения слова "банк".

Финансы Финансы Глубоко в долгах: украинцы стали брать еще больше кредитов Граждане Украины в ноябре стали брать больше кредитов, рост спроса на займы за месяц составил 2,4%. Об этом информирует Нацбанк Украины.

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Финансы Финансы Расходы бюджета Сыктывкара превысят 8 млрд рублей Как отметила Е. Волкомурова, впервые расходы местного бюджета превышают 8 млрд рублей.

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