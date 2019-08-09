Экономика
ВЭБ повысил доходность инвестирования пенсионных накопленийСаминвестор 09 августа в 05:28
Как сообщалось ранее, доход от инвестирования накоплений «молчунов» в I полугодии текущего года составил 70,76 млрд, накоплений выбравших ВЭБ в качестве управляющего - 1,81 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:19, Вашингтон
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Куряне почтят память членов экипажа подлодки «Курск»
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Экономика
Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира
Обновлено в 01:50
Футбол
Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Политика
Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила продюсерский центр Фадеева в травле
Певица Наргиз Закирова на своей официальной странице в социальных сетях написала пост, в котором обвинила продюсерский центр Максима Фадеева в «элементарной травле».
Обновлено 09 августа в 15:23
Происшествия
Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках
Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Известная балерина погибла в ДТП на Украине
Солистка театра имени Лысенко в Харькове стала жертвой аварии Генеральный директор Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Олег Орищенко сообщил в Facebook о гибели ведущей солистки балета Светланы Исаковой.
Обновлено в 07:53
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Футбол
Манчестер Юнайтед — Челси 4:0
Футболисты «Манчестер Юнайтед» начали сезон с разгромной победы над лондонским «Челси».
Обновлено в 13:22
Общество
СМИ раскрыли доходы российских блогеров
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева женятся
На днях в сети появилась информация о том, что известный режиссер 52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева наконец-то решили узаконить свои отношения и готовятся к свадьбе.
Обновлено в 03:16
Происшествия
СМИ узнали о претензиях к охранникам СИЗО после суицида Эпштейна
Охранники следственного изолятора, где содержался обвиняемый по делу о секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн, тело которого было обнаружено в его камере утром в субботу, не совершали положенные обходы.
Обновлено в 18:36
Музыка
Дженнифер Лопес устраивает в Петербурге вечеринку
Певица и актриса Дженнифер Лопес даст сегодня концерт в петербургском СКК.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Оскар Кучера отмечает 45-летие
Обновлено в 10:43
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие
«Армия РФ пошла в атаку, гремят бои, ВСУ несут потери», — в Киеве разжигают панику
«После „приказа“ Пушилина армия РФ резко пошла в атаку: гремят бои, у ВСУ потери», — такими заголовками пестрят украинские СМИ.
Обновлено в 10:15
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале
Что касается Медведева, то уже сегодня он обойдет в рейтинге ATP Карена Хачанова, занимающего восьмое место, и станет первой ракеткой России.
Обновлено в 18:25
Происшествия
Подозреваемый в массовых беспорядках Андрей Васильев освобожден из ИВС
Васильев был задержан в прошлую пятницу по уголовному делу, по которому проходят уже 14 человек и позже был срочно госпитализирован в 20-ую горбольницу из-за повышенного уровня сахара в крови.
Обновлено в 19:04
Финансы
Дальневосточным верфям закроют долги
Оставшийся долг верфей перед самой ОСК в 4,3 млрд руб. предложено покрыть за счет прибыли корпорации.
Обновлено в 17:57
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Интернет
Нейросеть научили превращать людей в персонажей аниме
Южнокорейские инженеры обучили нейросеть создавать аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.
Обновлено в 15:58