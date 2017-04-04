Экономика
ВЭБ поможет улучшить городскую среду в Приморье
ВЭБ поможет улучшить городскую среду в ПриморьеРоссийская газета01:10
Как отметил глава региона, после заключения соглашения в первую очередь продолжится работа, которую ВЭБ начал ранее. Одна из самых важных задач - создание комфортной городской среды. Улучшение внешнего облика города, строительство очистных сооружений, кольцевой автодороги.
Российская газета01:10
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Почётный гражданин Владивостока Игорь Шувалов приедет в Приморье в новом статусе
Prim.Newsвчера в 03:01
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Экономика
Россия подозревает Сербию в реэкспорте украинских товаров
Россельхознадзор на своем сайте сообщил о нелегальной схеме поставки в Россию из Сербии белково-жирового продукта украинского происхождения.
Обновлено в 03:34
Финансы
Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях главы ФРС Пауэлла
Американский рынок акций завершил торги в среду уверенным ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее.
Обновлено в 03:30
Экономика
Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала
Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории, рассчитанная на 2012–2020 годы, находится под угрозой срыва, сообщила пресс-служба Счетной палаты (релиз есть у РБК).
Обновлено в 03:33
Экономика
АвтоВАЗ и Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК
ПАО "АвтоВАЗ" совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на заключение специнвестконтракта (СПИК), намерены вложить 70 млрд руб. в развитие и модернизацию производства автомобилей Lada, Renault, Nissan и Mitsubishi.
Обновлено в 03:19
Энергетика
Независимым сетям АЗС разрешили поднять цены на топливо
Представляя соглашение с нефтяниками, предполагающее заморозку цен на бензин и дизтопливо на уровне начала июня до конца 2018 года, 12 ноября вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что поручил ФАС и Федеральной налоговой службе провести проверку владельцев независимых АЗС и «обратить особое внимание» на случаи превышения цен более чем на 4% относительно уровня, установленного соглашением.
Обновлено в 03:29
Экономика
Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике
Совместная работа России и Китая в освоении нефти и газа в Арктике и на Дальнем Востоке может стать новой точкой развития сотрудничества двух стран, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Обновлено в 02:51
Финансы
Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов впервые с 12 ноября
Индекс Мосбиржи на открытии торгов Московской биржи превысил отметку 2400 пунктов впервые с 12 ноября текущего года.
Обновлено в 02:24
Экономика
МЭР спрогнозировал рост доходов россиян до 2036 года
По оценке министерства, рост реальных располагаемых денежных доходов населения будет постепенно ускоряться и в среднем составит 2% в 2019–2024 годах, 2,5% в 2025–2030 годах, а в 2031–2036 годах увеличится до 2,7%.
Обновлено в 03:28
Экономика
В ЦБ рассказали о дефиците оборудования для защиты биометрии россиян
Сычев позже рассказал, что ЦБ и ФСБ в настоящее время разрабатывают для банков варианты решения проблемы соответствия установленным требованиям к защите биометрических персональных данных.
Обновлено в 02:46
Экономика
ВТБ заявил об отсутствии планов купить Альфа-банк в ближайшие три года
ВТБ заявил об отсутствии планов купить Альфа-банк или долю в нем в ближайшие три года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента – председателя правления ВТБ Андрея Костина в кулуарах форума «Россия зовет!».
Обновлено в 00:40
Экономика
В Банке Англии спрогнозировали последствия Brexit без сделки
Выход Великобритании из ЕС без достижения сделки по Brexit по силе воздействия на экономику Великобритании может превзойти последствия мирового финансового кризиса 2008 года и приведет к рецессии, говорится в заявлении Банка Англии, опубликованного в среду.
Обновлено в 03:08
Экономика
Шведские СМИ оценили успехи России в сельском хозяйстве
После распада СССР в России произошел коллапс на рынке продовольствия и в сфере сельского хозяйства, после чего в страну хлынула импортная продукция.
Обновлено в 02:28
Экономика
«Аэрофлот» повысил топливные сборы второй раз за полгода
"Аэрофлот" с 27 ноября увеличил топливный сбор на внутренних рейсах в комфорт- и эконом-классах на 200 рублей, а для билетов бизнес-класса - на 400 рублей.
Обновлено в 03:18
Экономика
«Россети» увеличили объем чистой прибыли на 9,4%
Объем чистой прибыли группы «Россети» по международным стандартам финансовой отчётности составил 88,7 млрд рублей в январе-сентябре 2018 года, что на 9,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:34
Экономика
Прокуратура Дании предъявила Danske Bank обвинения в отмывании денег
Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения в нарушении датского законодательства о борьбе с отмыванием денег, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 02:03