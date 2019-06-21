ВЭБ подал иск против Украины в арбитражный суд СтокгольмаREGNUM 02:42

Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию и ВЭБ взыщет с Украины все причиненные банку убытки.

РФ подала иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, требуя возмещения убытков своей дочерней структуре — Проминвестбанку. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

ВЭБ подал иск против Украины в арбитражный суд Стокгольма

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