Политика
ВЭБ подал иск против Украины в арбитражный суд СтокгольмаREGNUM 02:42
РФ подала иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, требуя возмещения убытков своей дочерней структуре — Проминвестбанку. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.
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Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию и ВЭБ взыщет с Украины все причиненные банку убытки.
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МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
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В Тбилиси проходят многотысячные протесты
Протест, возникший из-за протокольной ошибки в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия, перерос в массовые антиправительственные демонстрации и столкновения активистов с полицией.
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Обновлено в 05:06
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Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
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Общество
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Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
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Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
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Новый Kia Mohave заметили во время испытаний
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Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44