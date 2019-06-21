Политика
ВЭБ подал иск против Украины в арбитражный суд СтокгольмаREGNUM 02:42
РФ подала иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, требуя возмещения убытков своей дочерней структуре — Проминвестбанку. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.
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Кино
Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной
Обновлено вчера в 02:51
Политика
Путин прокомментировал зарплаты чиновников и глав госкомпаний
Лучшим решением является движение в сторону повышения зарплат рядовых работников, заявил Владимир Путин во время прямой линии.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Строительный мусор загорелся у храма в Москве
Строительный мусор загорелся на площадке возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на проспекте Вернадского в Москве, площадь пожара составляет 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:17
Космос
Ракета Ariane-5 с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру
Ракета-носитель Ariane 5 с двумя спутниками связи T-16 и EUTELSAT 7C успешно стартовала с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане.
Обновлено вчера в 18:46
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Единоборства
Брат Нурмагомедова не выступит на турнире в Абу-Даби
Обновлено в 05:14
Технологии
В России стали применять новый способ хищения личных данных
Эксперты выявили новый способ кражи личных данных. В 2019 году злоумышленники стали применять новый способ хищения персональных данных.
Обновлено в 04:33
Театры
Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского театра оперы и балета
С нового сезона Теодор Курентзис перестанет быть художественный руководителем Пермского театра оперы и балета, сообщили РБК в пресс-службе театра.
Обновлено в 06:01
Политика
Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии
Во время сессии Генассамблеи МАП российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
Обновлено в 05:27
Технологии
«Газпром-медиа» разместит рекламу вместе с «Максимателеком»
Медиахолдинг «Газпром-медиа» и оператор публичных WiFi-сетей «Максимателеком» создали совместное предприятие «Квант», сообщили компании.
Обновлено в 04:30
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Музыка
Гитары лидера Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
Коллекцию гитар одного из лидеров группы Pink Floyd Дэвида Гилмора продали за рекордные 21,5 миллиона долларов.
Обновлено в 05:34
Наука
Гранулированный алюминий защитит квантовые компьютеры
Гранулированный алюминий, как выяснили ученые, позволяет защитить кубиты от ЭМ-шума.
Обновлено в 02:32
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Гаджеты
Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи
Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи.
Обновлено в 01:37
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено вчера в 15:23
Общество
В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС
Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Здоровье
Малышева призвала включить в ОМС обезболивание
«По какому-то недоразумению анестезиологические пособия при гастро- и колоноскопии не включены в систему ОМС», – подчеркнула Малышева.
Обновлено в 06:06
Космос
Инженеры NASA оснастили марсоход Mars-2020 колесами
NASA продолжает сборку марсохода Mars-2020, который обзавелся колесами.
Обновлено в 00:49
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Авто
В «АвтоВАЗе» назвали причины падения продаж Lada Xray
Представители отечественного автопроизводителя сообщили «Российской газете» о возможных причинах невысоких продаж новых Lada Xray и Xray Cross за последние несколько месяцев.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Сотрудника ФСБ в Петербурге арестовали за взятку в 10 млн рублей
В Петербурге за посредничество в передаче взятки арестован оперативный сотрудник ФСБ Кирилл Либен.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32
Общество
Плату за отопление в России пересчитают в зависимости от этажа
С 2020 года в России пересчитают нормативы за отопление в зависимости от этажности. Основная нагрузка ляжет на плечи жильцов с 1 по 4 этажи.
Обновлено вчера в 03:23
Происшествия
На петербургском пляже произошла массовая драка
На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
Обновлено в 05:24
Политика
США и Канада намерены сотрудничать по критическому минеральному сырью
В Белом доме после встречи американского лидера Дональда Трампа и канадского премьер-министра Джастина Трюдо сообщили, что Соединённые Штаты и Канада намерены сотрудничать по критическому минеральному сырью.
Обновлено вчера в 21:02
Авто
Продажи кроссоверов SsangYong в РФ окончательно прекратили
Уже давно не секрет, что автомобили SsangYong прекратили поставлять и производить для российского рынка.
Обновлено в 06:07