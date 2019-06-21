Политика

ВЭБ подал иск против Украины в арбитражный суд СтокгольмаREGNUM 02:42

РФ подала иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, требуя возмещения убытков своей дочерней структуре — Проминвестбанку. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.
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ВЭБ через арбитраж в Стокгольме требует от Украины компенсировать потери «дочки»

Коммерсантъ02:27

ВЭБ подал в Стокгольмский арбитраж иск к Украине

РИА Новости01:08

ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма

Интерфакс01:30

ВЭБ.РФ потребовал в Стокгольмском арбитраже возмещения потерь дочернего банка на Украине

ТАСС01:27

ВЭБ обратился в Стокгольмский арбитраж из-за потерь «дочки» на Украине

Говорит Москва02:23

ВЭБ обратился в Стокгольмский арбитраж из-за Украины

News.ruвчера в 17:43

ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

РБКвчера в 17:02
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 06:15, Вашингтон
Кино

Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной

Обновлено вчера в 02:51
Политика

Путин прокомментировал зарплаты чиновников и глав госкомпаний

Лучшим решением является движение в сторону повышения зарплат рядовых работников, заявил Владимир Путин во время прямой линии.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

Строительный мусор загорелся у храма в Москве

Строительный мусор загорелся на площадке возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на проспекте Вернадского в Москве, площадь пожара составляет 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:17
Космос

Ракета Ariane-5 с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель Ariane 5 с двумя спутниками связи T-16 и EUTELSAT 7C успешно стартовала с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане.
Обновлено вчера в 18:46
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Единоборства

Брат Нурмагомедова не выступит на турнире в Абу-Даби

Обновлено в 05:14
Технологии

В России стали применять новый способ хищения личных данных

Эксперты выявили новый способ кражи личных данных. В 2019 году злоумышленники стали применять новый способ хищения персональных данных.
Обновлено в 04:33
Театры

Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского театра оперы и балета

С нового сезона Теодор Курентзис перестанет быть художественный руководителем Пермского театра оперы и балета, сообщили РБК в пресс-службе театра.
Обновлено в 06:01
Политика

Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии

Во время сессии Генассамблеи МАП российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
Обновлено в 05:27
Технологии

«Газпром-медиа» разместит рекламу вместе с «Максимателеком»

Медиахолдинг «Газпром-медиа» и оператор публичных WiFi-сетей «Максимателеком» создали совместное предприятие «Квант», сообщили компании.
Обновлено в 04:30
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено вчера в 16:36
Музыка

Гитары лидера Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму

Коллекцию гитар одного из лидеров группы Pink Floyd Дэвида Гилмора продали за рекордные 21,5 миллиона долларов.
Обновлено в 05:34
Наука

Гранулированный алюминий защитит квантовые компьютеры

Гранулированный алюминий, как выяснили ученые, позволяет защитить кубиты от ЭМ-шума.
Обновлено в 02:32
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Происшествия

На газоперерабатывающем заводе в Филадельфии прогремел взрыв

Обновлено в 05:46
Гаджеты

Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи

Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи.
Обновлено в 01:37
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Обновлено вчера в 15:23
Кино

Вышел финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела»

Обновлено в 04:45
Общество

В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС

Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Происшествия

Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Здоровье

Малышева призвала включить в ОМС обезболивание

«По какому-то недоразумению анестезиологические пособия при гастро- и колоноскопии не включены в систему ОМС», – подчеркнула Малышева.
Обновлено в 06:06
Космос

Инженеры NASA оснастили марсоход Mars-2020 колесами

NASA продолжает сборку марсохода Mars-2020, который обзавелся колесами.
Обновлено в 00:49
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Авто

В «АвтоВАЗе» назвали причины падения продаж Lada Xray

Представители отечественного автопроизводителя сообщили «Российской газете» о возможных причинах невысоких продаж новых Lada Xray и Xray Cross за последние несколько месяцев.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Сотрудника ФСБ в Петербурге арестовали за взятку в 10 млн рублей

В Петербурге за посредничество в передаче взятки арестован оперативный сотрудник ФСБ Кирилл Либен.
Обновлено в 04:42
Происшествия

В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32
Общество

Плату за отопление в России пересчитают в зависимости от этажа

С 2020 года в России пересчитают нормативы за отопление в зависимости от этажности. Основная нагрузка ляжет на плечи жильцов с 1 по 4 этажи.
Обновлено вчера в 03:23
Происшествия

На петербургском пляже произошла массовая драка

На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
Обновлено в 05:24
Политика

США и Канада намерены сотрудничать по критическому минеральному сырью

В Белом доме после встречи американского лидера Дональда Трампа и канадского премьер-министра Джастина Трюдо сообщили, что Соединённые Штаты и Канада намерены сотрудничать по критическому минеральному сырью.
Обновлено вчера в 21:02
Авто

Продажи кроссоверов SsangYong в РФ окончательно прекратили

Уже давно не секрет, что автомобили SsangYong прекратили поставлять и производить для российского рынка.
Обновлено в 06:07
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