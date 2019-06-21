Политика
ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитражРБК вчера в 17:02
ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК. Иск касается работы украинской «дочки» госкорпорации — Проминвестбанка.
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Политика
Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал начавшиеся 20 июня протесты в Тбилиси.
Обновлено в 02:27
Политика
Кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе, рассказал Кравчук
Бывший украинский лидер Украины Леонид Кравчук рассказал, кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе.
Обновлено в 01:08
Общество
Ливни и грозы обрушатся на Петербург во второй половине дня
С запада к Петербургу приближается атмосферный фронт. Об этом на своей странице в Facebook написал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 01:48
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия
Петербургского профессора связали и ограбили в собственном доме
По словам пострадавшего, двое неизвестных в масках проникли к нему в дом, распылили в лицо газ из баллончика и связали.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов
Псевдо-вакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели их госпитализировали.
Обновлено в 01:30
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Происшествия
Курировавший правительство Петербурга офицер ФСБ пойман с 10 миллионами рублей
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест оперативного сотрудника отдела Кировского района ФСБ 33-летнего капитана Кирилла Либена, задержанного при получении 10 миллионов рублей от предпринимателя.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.
Обновлено в 02:42
Кино
В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»
Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 08:27
Армия и оружие
На «Армии-2019» представят перспективные образцы вооружения
Корпорация «Уралвагонзавод» продемонстрирует военным специалистам перспективные образцы вооружения на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Политика
Путин рассказал о российских ЧВК, действующих в Сирии
На территории Сирии действительно присутствуют российские частные охранные компании, также известные под названием ЧВК, заявил 20 июня президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 10:22
Единоборства
Брат Нурмагомедова не выступит на турнире UFC в Абу-Даби
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко призналась в том, что у нее скрытое ожирение
На днях Дайнеко решила ответить поклонникам.
Обновлено в 02:11
Наука
Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин
Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено 19 июня в 13:34
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Экономика
Сингапурская Olam International может стать единоличным владельцем «Русмолко»
Сингапурская Olam International, владеющая 75% "Русской молочной компании" ("Русмолко") может выкупить оставшуюся долю у основателя Наума Бабаева, став тем самым единоличным владельцем российской компании, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:03
Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании
Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования.
Обновлено вчера в 17:41
Футбол
«ПСЖ» откроет в России детскую футбольную академию
Французский "Пари Сен-Жермен" собирается открыть свою первую академию в России, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 20:21
Общество
Летнее солнцестояние в этом году придется на 21 июня
В 2019 году летнее солнцестояние произойдет в пятницу, 21 июня, в 18 часов 54 минуты по московскому времени В Челябинской области оно придется на 20 часов 54 минуты.
Обновлено 19 июня в 01:28
Спорт
Медведева выступит на российском этапе Гран-при, Загитова — в Японии
Российские фигуристы Евгения Медведева, Евгения Тарасова в паре с Владимиром Морозовым и Александра Трусова начнут сезон с этапа Гран-при в Канаде.
Обновлено вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Максим Виторган не выплачивает алименты Ксении Собчак
За разрывом отношений актера Максима Виторгана и журналистки Ксении Собчак наблюдало большое количество поклонников, вероятно, надеясь на скандал.
Обновлено в 02:21
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
В заливе Петра Великого искали подлодку условного противника
После обнаружения субмарины условного противника МПК "Кореец" и "Метель" произвели залп противолодочными глубинными бомбами по указанным координатам.
Обновлено в 02:42
Общество
Власти обещали парк жителям Красноярска, которые жаловались Путину
Мэр Красноярска Сергей Еремин выехал в микрорайон Солнечный, жительница которого в ходе прямой линии с президентом РФ пожаловалась на отсутствие социальной инфраструктуры, и пообещал, что в микрорайоне появится большой красивый парк, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы города Алена Лунева.
Обновлено вчера в 10:02