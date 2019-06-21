ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитражРБК вчера в 17:02

ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК. Иск касается работы украинской «дочки» госкорпорации — Проминвестбанка.

ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

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