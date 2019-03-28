Экономика
ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников, а часть перевезет в ВоронежInc.Russia 04:45
Фото: Александр Астафьев / ТАСС Оптимизация структуры ВЭБ.РФ началась в мае 2018 года после прихода на пост главы госкорпорации бывшего вице-премьера Игоря Шувалова. Изменения приведут к сокращению около 2,5 тыс. сотрудников не только в самом ВЭБе, но еще в трех дочерних компаниях.
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с чего всё началось
Более масштабные сокращения ждут «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал», часть сотрудников которых перейдут в материнскую структуру. В этих компаниях работали 2,5 тыс. человек, но после оптимизации их персонал сократится до 800 человек, говорят собеседники РБК.РБК00:00
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