ВЭБ намерен судиться с Украиной в арбитражном суде СтокгольмаПолитика Сегодня 02:07

Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию и ВЭБ взыщет с Украины все причиненные банку убытки.

Старший вице-президент правового блока госкорпорации Игорь Краснов уверен, что арбитраж поддержит требование, а Украина возместит причиненный ущерб. «Сегодня пришло время призвать их [власти Украины] к ответу», — заявил он. Кредитное учреждение является дочкой ВЭБа.

ВЭБ намерен судиться с Украиной в арбитражном суде Стокгольма

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