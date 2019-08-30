Экономика
ВедомостиВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»
ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки — один-два месяца. Об этом журналистам сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов «Мы договорились о том, что РЖД, группа ВЭБ.РФ и Газпромбанк будут основными участниками НПФ «Благосостояние»», — заявил он.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 10:44, Вашингтон
Политика
Россия направит Зеленскому приглашение в Москву на 75-летие Победы
RT на русском 09:38
Происшествия
Прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Прокуратура Цюриха для погашения долгов наложила арест на швейцарские счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 03:17
Общество
Медсестры начали массово увольняться во Владимирской области
Во Владимирской области сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявление об увольнении.
Газета.Ru 08:49
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Политика
Объяснена связь убийцы соратника Масхадова в Берлине с российскими спецслужбами
К убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине могут быть причастны российские спецслужбы.
Lenta.ru 09:10
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Шоу-бизнес
Семья актера Числова не может похоронить его
Газета.Ru 10:15
Политика
Зеленский предложил Раде сократить количество депутатов
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в высшем законодательном органе страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.
ТАСС вчера в 09:10
Экономика
ЦБ решил объединить два санируемых банка
Банк России принял решение присоединить Вокбанк к Московскому Индустриальному Банку (МИнБанку), сообщила пресс-служба регулятора.
РБК 10:30
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Гонтареву сбила машина в Лондоне
Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева попала под колеса машины на пешеходном переходе в Лондоне.
Украина.ру 09:05
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости 08:29
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Авто
В Китае запустят беспилотное такси
Rambler News Service 10:06
Гаджеты
Xiaomi презентовала новую линейку смартфонов Redmi Note 8
Redmi Note 8 Pro оснащен процессором MediaTek G90T и аккумулятором на 4 тыс. 500 мАч — впервые в линейке Redmi.
Кубань 24 вчера в 09:17
Политика
Новый глава МИД Украины назвал приоритетной задачей возвращение Крыма
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что внешнеполитическими приоритетами страны являются восстановление мира в Донбассе и возвращение Крыма.
RT на русском 01:31
Общество
«Король лев» стал самым кассовым фильмом года в России
Сборы фильма «Король лев» составили более 2,75 млрд руб. в России, следует из базы данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Ведомости 08:29
Политика
Владимир Путин встретился с главой Мурманской области
Сегодня состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.
Мурманский вестник 06:33
Армия и оружие
Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море
«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00
Политика
Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак
Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия 07:56
Культура
Победителей конкурса имени Андрея Стенина назовут 10 сентября
Победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявят 10 сентября, сообщило РИА «Новости».
Телеканал 360° 07:58
Политика
Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан
Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
ТАСС 08:16
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:21
Армия и оружие
В США объявили о создании космического командования
Президент Дональд Трамп официально объявил о начале работы космического командования страны, целью которого станет обеспечение доминирования Соединённых Штатов в космосе, передаёт РИА Новости.
Профиль 05:11
Энергетика
Белоруссия разработала альтернативы импорту российской нефти
Руководство Белоруссии периодически заявляет о необходимости диверсификации импорта нефти, в особенности на фоне реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.
Интерфакс 10:10