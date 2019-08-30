Экономика

ВедомостиВедомостиВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»

ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки — один-два месяца. Об этом журналистам сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов «Мы договорились о том, что РЖД, группа ВЭБ.РФ и Газпромбанк будут основными участниками НПФ «Благосостояние»», — заявил он.
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ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»

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ВЭБ в течение 1-2 месяцев купит блокпакет НПФ «Благосостояние»

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