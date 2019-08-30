Экономика

ВедомостиВедомостиВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»

ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.
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ВЭБ.РФ станет одним из основных акционеров НПФ «Благосостояние»

Коммерсантъ12:29

ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»

Forbes11:27

ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»

Ведомости10:18

«ВЭБ.РФ» купит блокпакет НПФ «Благосостояние»

Вести.Финанс10:50

ВЭБ в течение 1-2 месяцев купит блокпакет НПФ «Благосостояние»

ПРАЙМ10:15

Шувалов объявил о планах ВЭБа приобрести блокпакет НПФ «Благосостояние»

РБК09:57
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 13:45, Вашингтон
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Депутат Рады не смог выступить на украинском языке, рассмешив коллег

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Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
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Киностудия Disney работает над второй частью мультфильма «Зверополис». Главных персонажей вновь озвучат Дженнифер Гудвин и Джейсон Бейтман.
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На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124

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Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
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Произошло это, к слову, с другим выступлением артиста. Однако зрители эту деталь подметили, а ролик с концерта попал в сеть.
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В рядах "Зенита" в ближайшее время могут произойти изменения. Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга России по взносам в Совет Европы (СЕ) за 2017-2018 годы в размере 54,6 миллиона евро.
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Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
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Петросян привез Татьяну Брухунову в Сочи

Юморист перестал скрывать отношения с молодой возлюбленной Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе приехали в Сочи, где накануне завершился конкурс молодых исполнителей.
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Гончарук объяснил решение оставить Авакова в правительстве Украины

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил решение оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.
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В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
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Новый генпрокурор Украины заявил, что хочет крови

Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что планируется привлекать чиновников к ответственности еженедельно, и хочет крови "в правовом смысле", сообщают украинские СМИ.
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«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
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Благосостояние
Российский негосударственный пенсионный фонд. Зарегистрирован 19 февраля 1996 года. Исключительным видом деятельности фонда является негосударственное пенсионное обеспечение участников фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения. Региональная сеть НПФ «Благосостояние» включает 72 структурных подразделения.
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