Экономика
ВедомостиВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»
ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 13:45, Вашингтон
Политика
МИД РФ отреагировал на происходящее на границе Грузии и Южной Осетии
Рост напряженности на границе Грузии и Южной Осетии в результате провокационных действий Тбилиси вызывает серьезную озабоченность.
Вести.Ru 13:33
Политика
Депутат Рады не смог выступить на украинском языке, рассмешив коллег
16 июля текущего года на Украине вступил в силу закон, который ранее был подписан экс-президентом Порошенко об исключительном использовании украинского языка.
RuNews24.ru 03:44
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Авто
УАЗ стал принимать заказы на УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Российские дилеры УАЗ начали приём предзаказов на флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Тарантас Ньюс 06:48
Политика
Зеленского пригласят на 75-летие Победы в Москву
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Кино
Disney снимает сиквел мультфильма «Зверополис»
Киностудия Disney работает над второй частью мультфильма «Зверополис». Главных персонажей вновь озвучат Дженнифер Гудвин и Джейсон Бейтман.
Культуромания 08:07
Политика
На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124
Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета 12:49
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа
Независимое телевидение Севастополя вчера в 07:53
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 13:04
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне»
Произошло это, к слову, с другим выступлением артиста. Однако зрители эту деталь подметили, а ролик с концерта попал в сеть.
Телепрограмма 13:42
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона вышла замуж без любви
Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года. После его смерти Нелли Кобзон не стала затворницей.
ТВ Центр 02:05
Политика
Новак назвал предварительные сроки переговоров с Украиной и ЕС по газу
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что Москва готова провести переговоры о транзите газа с представителями Евросоюза и Украины в первой половине сентября.
RT на русском 11:57
Футбол
«Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони
В рядах "Зенита" в ближайшее время могут произойти изменения. Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио.
Вести.Ru 11:22
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы на 54,6 миллиона евро
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга России по взносам в Совет Европы (СЕ) за 2017-2018 годы в размере 54,6 миллиона евро.
Daily Storm вчера в 09:28
Транспорт
ЦОДД отменит несогласованное ограничение скорости на МКАД
Ранее в соцсетях были распространены видеоролики, на которых заметно, что знак 80 км/ч, появившийся на МКАД вблизи Каширского шоссе, действует на участке протяженностью в 80 м. В то же время постоянный скоростной режим на МКАД — 100 км/ ч. Исключения составляют лишь участки дороги, где проводятся ремонтные работы и существуют временные ограничения.
Известия 05:40
Кино
Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Профиль 11:35
Шоу-бизнес
Петросян привез Татьяну Брухунову в Сочи
Юморист перестал скрывать отношения с молодой возлюбленной Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе приехали в Сочи, где накануне завершился конкурс молодых исполнителей.
WomanHit.ru 06:01
Политика
Гончарук объяснил решение оставить Авакова в правительстве Украины
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил решение оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.
RT на русском 12:15
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Политика
Новый генпрокурор Украины заявил, что хочет крови
Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что планируется привлекать чиновников к ответственности еженедельно, и хочет крови "в правовом смысле", сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 10:47
Финансы
Силуанов увидел основания для снижения ключевой ставки ЦБ
Замедление инфляции ниже прогнозируемых показателей дает Центробанку основания понизить ключевую ставку, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.
РБК 13:04
Армия и оружие
Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море
«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00