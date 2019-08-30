Экономика

ВедомостиВедомостиВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»

ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»

Ведомости10:18

Фонды обыграли рост цен

Коммерсантъ09:03

Шувалов объявил о планах ВЭБа приобрести блокпакет НПФ «Благосостояние»

РБК09:57

ВЭБ в течение 1-2 месяцев купит блокпакет НПФ «Благосостояние»

ПРАЙМ10:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 10:57, Ашберн
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Известия 07:41
Армия и оружие

Рогозин отреагировал на заявление Трампа о войне в космосе

Nation News сообщало о том, что Трамп объявил официальное начало работы американского космического командования, которое призвано защищать ключевые интересы государства в космосе.
Народные новости вчера в 21:02
Кино

Фильм «Дылда» получил Гран-при кинофестиваля «Край света» на Сахалине

Аргументы и Факты 10:01
Политика

Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе

Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия

В Якутии при аварийной посадке Ан-2 погибли два человека

Два человека погибли при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Кобяйском районе Якутии.
REGNUM 08:45
Политика

Кремль сообщил о прогрессе в вопросе обмена задержанными с Украиной

Переговоры с Украиной об обмене удерживаемых лиц проводятся в закрытом режиме, однако определенный прогресс уже есть, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Народные новости 10:41
Политика

Путин и Абэ намерены обсудить на полях ВЭФ тематику мирного договора

РЕН ТВ 09:54
Кино

Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети

Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Политика

Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве

К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».
Собеседник 07:06
Футбол

Льоренте договорился с «Наполи»

Спорт-Экспресс 07:25
Футбол

ЦСКА заплатит за Комличенко около € 2,5 млн

Сумма трансфера составит около € 2,5 млн. Для завершения сделки сторонам осталось поставить подписи.
Чемпионат 09:48
Политика

Москва рассчитывает на адекватность новых украинских политиков

МИД России рассчитывает на более ответственный и адекватный состав новой украинской Верховной рады, чем их предшественники, которые были отвергнуты значительной счастью населения Украины на выборах.
Вести.Ru 09:24
Политика

Новый премьер Украины объяснил сохранение поста за Аваковым

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что решение оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел стало самым сложным при формировании нового правительства.
Lenta.ru 09:05
Футбол

Определились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы

«Краснодар» получил в соперники швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».
РБК 07:50
Политика

Зеленский предложил Раде сократить количество депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в высшем законодательном органе страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.
ТАСС вчера в 09:10
Экономика

На строительство метро в Петербурге заложат 18 миллиардов рублей

Петербургский дневник 06:05
Политика

США расширили санкционный список по КНДР

Соединённые Штаты расширили санкционный список по Северной Корее, сообщает пресс-служба Минфина США.
RT на русском 10:08
Происшествия

В Кузбассе нашли заблудившихся в лесу пенсионера и его внука

ТАСС 02:43
Политика

Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией

На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Футбол

«Манчестер Юнайтед» продаст Дармиана в «Парму»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан переходит в «Парму», сообщает на своем сайте итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио.
Metaratings 10:43
Единоборства

Нурмагомедов: хочу отправить всю команду Макгрегора в госпиталь

Вести.Ru 04:52
Общество

РЖД подтвердили планы по застройке привокзальных территорий в Москве

В ОАО "РЖД" изучают возможности развития привокзальных территорий, для таких проектов компания привлечет профессиональных инвесторов, поскольку она специализируется на транспорте и логистике и не планирует развивать "компетенции в области девелопмента", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Интерфакс 03:24
Общество

Васильева рекомендовала сократить использование мобильных в школе

Глава Минпросвещения Ольга Васильева рекомендовала школьникам использовать мобильные телефоны во время учебы только в случае необходимости.
Известия 00:18
Футбол

«Атлетико» может арендовать Икарди

Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с подписанием форварда «Интера» Мауро Икарди.
Матч ТВ 10:08
Происшествия

Трех астраханских полицейских подозревают в сбыте наркотиков

Уголовное дело возбуждено в Астрахани в отношении трех полицейских, которых подозревают в сбыте наркотиков ради повышения показателей своей работы.
ТАСС 08:20
Политика

На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»

Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Политика

США могут взыскать с Китая долги по столетним облигациям

Администрация президента Трампа рассматривала возможность взыскания с Китая долгов по имперским облигациям, выпущенным более 100 лет назад, сообщает агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 09:02
Политика

Эксперт: Трамп отменил визит в Польшу из-за критики Туска в свой адрес

ТАСС 10:29
Наука

Физики разобрались в ужарке стейка

Ученые создали математическую модель приготовления мяса, которая, в частности, воспроизводит уменьшение объема при нагревании — ужарку.
N+1 10:05
Экономика

В правительстве и Думе не поддержали продление ЕНВД

В правительстве не планируют продлевать действие режима "единого налога на вмененный доход" (ЕНВД), как то предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
ВЭБ.РФ
Банк
Российская государственная корпорация развития. По сути, государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики. Полное наименование - Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Функционирует на основании специального федерального закона. На 100% принадлежит Российской Федерации. Госкорпорацию возглавляет председатель Игорь Шувалов, глава наблюдательного совета - председатель Правительства РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное