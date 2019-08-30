Экономика
ВедомостиВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»
ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.
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Армия и оружие
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о войне в космосе
Nation News сообщало о том, что Трамп объявил официальное начало работы американского космического командования, которое призвано защищать ключевые интересы государства в космосе.
Народные новости вчера в 21:02
Кино
Фильм «Дылда» получил Гран-при кинофестиваля «Край света» на Сахалине
Аргументы и Факты 10:01
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
В Якутии при аварийной посадке Ан-2 погибли два человека
Два человека погибли при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Кобяйском районе Якутии.
REGNUM 08:45
Политика
Кремль сообщил о прогрессе в вопросе обмена задержанными с Украиной
Переговоры с Украиной об обмене удерживаемых лиц проводятся в закрытом режиме, однако определенный прогресс уже есть, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Народные новости 10:41
Кино
Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети
Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Политика
Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве
К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».
Собеседник 07:06
Футбол
Льоренте договорился с «Наполи»
Спорт-Экспресс 07:25
Футбол
ЦСКА заплатит за Комличенко около € 2,5 млн
Сумма трансфера составит около € 2,5 млн. Для завершения сделки сторонам осталось поставить подписи.
Чемпионат 09:48
Политика
Москва рассчитывает на адекватность новых украинских политиков
МИД России рассчитывает на более ответственный и адекватный состав новой украинской Верховной рады, чем их предшественники, которые были отвергнуты значительной счастью населения Украины на выборах.
Вести.Ru 09:24
Политика
Новый премьер Украины объяснил сохранение поста за Аваковым
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что решение оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел стало самым сложным при формировании нового правительства.
Lenta.ru 09:05
Футбол
Определились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы
«Краснодар» получил в соперники швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».
РБК 07:50
Политика
Зеленский предложил Раде сократить количество депутатов
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в высшем законодательном органе страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.
ТАСС вчера в 09:10
Экономика
На строительство метро в Петербурге заложат 18 миллиардов рублей
Петербургский дневник 06:05
Политика
США расширили санкционный список по КНДР
Соединённые Штаты расширили санкционный список по Северной Корее, сообщает пресс-служба Минфина США.
RT на русском 10:08
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Футбол
«Манчестер Юнайтед» продаст Дармиана в «Парму»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан переходит в «Парму», сообщает на своем сайте итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио.
Metaratings 10:43
Общество
РЖД подтвердили планы по застройке привокзальных территорий в Москве
В ОАО "РЖД" изучают возможности развития привокзальных территорий, для таких проектов компания привлечет профессиональных инвесторов, поскольку она специализируется на транспорте и логистике и не планирует развивать "компетенции в области девелопмента", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Интерфакс 03:24
Общество
Васильева рекомендовала сократить использование мобильных в школе
Глава Минпросвещения Ольга Васильева рекомендовала школьникам использовать мобильные телефоны во время учебы только в случае необходимости.
Известия 00:18
Футбол
«Атлетико» может арендовать Икарди
Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с подписанием форварда «Интера» Мауро Икарди.
Матч ТВ 10:08
Происшествия
Трех астраханских полицейских подозревают в сбыте наркотиков
Уголовное дело возбуждено в Астрахани в отношении трех полицейских, которых подозревают в сбыте наркотиков ради повышения показателей своей работы.
ТАСС 08:20
Политика
На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Политика
США могут взыскать с Китая долги по столетним облигациям
Администрация президента Трампа рассматривала возможность взыскания с Китая долгов по имперским облигациям, выпущенным более 100 лет назад, сообщает агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 09:02
Наука
Физики разобрались в ужарке стейка
Ученые создали математическую модель приготовления мяса, которая, в частности, воспроизводит уменьшение объема при нагревании — ужарку.
N+1 10:05
Экономика
В правительстве и Думе не поддержали продление ЕНВД
В правительстве не планируют продлевать действие режима "единого налога на вмененный доход" (ЕНВД), как то предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:26