Экономика

ВедомостиВедомостиВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»

ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.
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Шувалов объявил о планах ВЭБа приобрести блокпакет НПФ «Благосостояние»

РБК09:57

«ВЭБ.РФ» купит блокпакет НПФ «Благосостояние»

Вести.Финанс10:50

ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»

Ведомости10:18

ВЭБ в течение 1-2 месяцев купит блокпакет НПФ «Благосостояние»

ПРАЙМ10:15

ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»

Forbes11:27

Фонды обыграли рост цен

Коммерсантъ09:03
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Общество

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Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, в украденной ими сумке было около 140 миллионов рублей.
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Происшествия

Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Политика

Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинцев

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук и депутат Верховной рады Вадим Рабинович посетили в СИЗО "Лефортово" украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка.
РИА Новости 11:17
Общество

Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа

Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
Вести.Ru 09:15
Общество

Билли Айлиш поссорилась с глянцевым журналом из-за обложки

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Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

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Политика

Новый премьер Украины объяснил сохранение поста за Аваковым

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что решение оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел стало самым сложным при формировании нового правительства.
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Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето

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Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан".
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Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
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СК начал проверку после утечки личных данных сотрудников РЖД

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Вильмар Барриос: «Хотел бы снова забить „Спартаку“»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в 8-м туре РПЛ.
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Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»

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По информации источника, 31-летний белорусский игрок подпишет с российским клубом контракт. Климович с 2018 года выступает за «Шахтер».
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В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
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Игорь Иванович Шувалов
Российский политик
Российский государственный деятель, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" с 24 мая 2018 года. До этого в течение 10 лет работал первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации.
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