Экономика
ВедомостиВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»
ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 12:12, Вашингтон
Политика
Владимир Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки.
Интерфакс 12:03
Футбол
Определились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы
«Краснодар» получил в соперники швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».
РБК 07:50
Происшествия
На заводе в Саратове обрушилась крыша
Крыша цеха предприятия по производству подшипников обрушилась в пятницу в Заводском районе Саратова, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
РИА Новости 09:25
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Общество
Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
Чтобы минимизировать возможность появления акриламида в домашней пище, специалисты рекомендуют подержать очищенную картошку в воде один-два часа.
РИА Новости 07:45
Политика
Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак
Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия 07:56
Происшествия
Трое неизвестных ограбили банк в Москве на 140 млн рублей
Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, в украденной ими сумке было около 140 миллионов рублей.
Интерфакс 11:36
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Политика
Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинцев
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук и депутат Верховной рады Вадим Рабинович посетили в СИЗО "Лефортово" украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка.
РИА Новости 11:17
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
Вести.Ru 09:15
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Вести.Ru 11:29
Политика
Новый премьер Украины объяснил сохранение поста за Аваковым
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что решение оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел стало самым сложным при формировании нового правительства.
Lenta.ru 09:05
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Политика
Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан".
РИА Новости вчера в 16:33
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Происшествия
СК начал проверку после утечки личных данных сотрудников РЖД
По данным следствия, злоумышленники путем взлома получили доступ к фотографиям и персональной информации сотрудников компании, которая позволяет установить их личность, должность и контактные данные.
Москва 24 07:13
Шоу-бизнес
Ксения Бородина заступилась за Сергея Пынзаря, обвинённого в изменах
Супруга именинника напомнила, на вечеринку было приглашено немало представительниц прекрасного пола, и если одна из них попала в кадр вместе с Сергеем Панзарем, это не свидетельствует об его изменах.С похожими выводами выступила и возлюбленная звезды "Дом-2".
Актуальные Новости 05:36
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Футбол
Вильмар Барриос: «Хотел бы снова забить „Спартаку“»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в 8-м туре РПЛ.
Матч ТВ 04:29
Кино
Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Профиль 11:35
Футбол
«Оренбург» может приобрести голкипера белорусского «Шахтера»
По информации источника, 31-летний белорусский игрок подпишет с российским клубом контракт. Климович с 2018 года выступает за «Шахтер».
Sportbox.RU вчера в 09:33
Театры
Главный режиссер сменился в Ростовском музтеатре
В Ростовском государственном музыкальном театре назначили нового главного режиссера, сообщила пресс-служба учреждения культуры.
Rostov gazeta 04:39
Наука
Раскрыт секрет строительства огромных зданий в Древнем мире
Археолог Алессандро Пьераттини из Университета Нотр-Дам провел собственное исследование, в ходе которого выяснил, как древние строители поднимали и перемещали массивные каменные блоки.
Ридус вчера в 05:53
Политика
В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости 07:26
Финансы
Утреннее укрепление рубля нивелировано падением нефти
Пятничные торги рубль начал достаточно уверенно и к концу первого получаса торгов укрепился почти на 20 коп. к доллару, достигнув отметки 66,4. В дальнейшем рублю удалось еще раз обновить максимум (отечественная валюта была близка к прохождению уровня 66,3 руб.), однако в целом торги проходили достаточно волатильно в широком диапазоне 66,35-66,55 руб.
Finam.Ru 11:40
Транспорт
Держателям карт «Мир» предоставят скидку на проезд в метро и МЦК
Держатели бесконтактных карт "Мир" до конца года смогут ездить в метро и на МЦК со скидкой в 15 рублей – стоимость разовой поездки составит 27 рублей.
Москва 24 09:28