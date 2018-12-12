Финансы
ВЭБ хочет передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка
ВЭБ хочет передать Связь-банк на баланс ПромсвязьбанкаТАСС09:31
"ВЭБ предложил Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка", - приводит пресс-служба слова Шувалова. В пресс-службе ЦБ подтвердили, что "такое обсуждение ведется".
ТАСС09:31
Оценить
с чего всё началось
ВЭБ предложил Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации со ссылкой на главу ВЭБ Игоря Шувалова. "ВЭБ предложил Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка", - приводит пресс-служба слова Шувалова.ТАСС09:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 18:45, Ашберн
Финансы
Сбербанк дал прогноз по курсу рубля
Предыдущий прогноз Сбербанка, сделанный в августе, предусматривал средний курс доллара в 2019 году на уровне 66,5 рубля, в 2020-м — 67 рублей.
Обновлено в 03:59
Финансы
WSJ: первый в мире криптобанк оштрафовали на 2,3 млн долларов
По решению суда первый в мире криптовалютный банк AriseBank был оштрафован на крупную сумму в рамках урегулирования обвинений в мошенничестве при привлечении средств в ходе ICO.
Обновлено в 15:31
Финансы
Таджикистан в 2018 году рассчитается с долгами на $200 млн
На обслуживание внешнего долга Таджикистан в 2018 году потратит $200 млн, что на больше, чем по итогам 2017 года.
Обновлено в 14:50
Финансы
В Удмуртии в текущем году выдано кредитов на 206 млрд рублей
Ипотечных кредитов было выдано на сумму 23,8 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года – на 15,4 млрд рублей.
Обновлено в 03:17
Финансы
Страны ЕАЭС могут ввести единую электронную валюту
Единую валюту для трансграничных расчетов могут внедрить страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено вчера в 17:57
Финансы
Минфин предлагает ужесточить контроль за долгами регионов
Минфин нашел еще один способ ужесточить контроль за расходами и долгами регионов.
Обновлено в 14:48
Финансы
Новости из Италии поддержали покупателей в Европе
На торгах в Европе доллар США показывает смешанную динамику к основным валютам.
Обновлено в 09:30
Финансы
Минэкономразвития заявило о возросшей устойчивости рубля
В ноябре цена на нефть марки Brent впервые с октября прошлого года опустилась ниже $59 за баррель.
Обновлено в 06:02
Финансы
В Киеве рассказали, как потратят кредит в 500 млн евро от ЕС
Европейский Союз выделил Украине кредит в 500 млн евро после того как Киев выполнил требования по внедрению электронного декларирования и системы анализа электронных деклараций чиновников.
Обновлено в 10:34
Финансы
Рынок настроен на повышение ставки ФРС в декабре
Индекс цен производителей США за ноябрь составил 0,1% (годовое значение: 2,5%). Большинство экспертов по-прежнему ожидают повышение ставки ФРС США в декабре 2018, но при этом вероятность повышения ставок в следующем году снижается.
Обновлено в 02:20
Финансы
Нацбанк продолжает скупать валюту
Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на четверг, составляет также 2,6594 GEL/$1, что на 0,0015 лари выше, чем на среду.
Обновлено в 11:52
Финансы
В Танзании на грани банкротства находятся шесть банков — МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) предупредил в своем докладе, что шесть банков в Танзании находятся на грани банкротства и могут в скором времени прекратить свою деятельность, сообщает портал Swahili Times.
Обновлено в 07:18
Финансы
За десять месяцев доходы банков Казахстана выросли на 2,4%
По итогам десяти месяцев 2018 года доходы банков Казахстана составили 27,7 трлн тенге ($74,8 млрд), что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 02:57
Финансы
Расходы бюджета Сыктывкара превысят 8 млрд рублей
Как отметила Е. Волкомурова, впервые расходы местного бюджета превышают 8 млрд рублей.
Обновлено в 05:41
Финансы
Насколько вырос объем иностранных инвестиций в Узбекистане
Объем иностранных инвестиций в Узбекистане может составить 4,8 миллиарда долларов, этот показатель в два раза выше предыдущего, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:30