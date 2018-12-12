ВЭБ предложил Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации со ссылкой на главу ВЭБ Игоря Шувалова. "ВЭБ предложил Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка", - приводит пресс-служба слова Шувалова.

с чего всё началось

"ВЭБ предложил Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка", - приводит пресс-служба слова Шувалова. В пресс-службе ЦБ подтвердили, что "такое обсуждение ведется".

Финансы Финансы Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на ближайшие два года Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019−2020 годы.

Финансы Финансы Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов В среду, 12 декабря, рубль слабо растет к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Финансы Финансы WSJ: первый в мире криптобанк оштрафовали на 2,3 млн долларов По решению суда первый в мире криптовалютный банк AriseBank был оштрафован на крупную сумму в рамках урегулирования обвинений в мошенничестве при привлечении средств в ходе ICO.

Финансы Финансы Минтруд планирует повысить выплаты, пособия и компенсации на 3,4% Минтруд внес законопроект, которым предусматривается индексация социальных выплат по линии ведомства на 3,4%. Повышение выплат планируется с 1 февраля 2019 года.

Финансы Финансы Таджикистан в 2018 году рассчитается с долгами на $200 млн На обслуживание внешнего долга Таджикистан в 2018 году потратит $200 млн, что на больше, чем по итогам 2017 года.

Финансы Финансы В Удмуртии в текущем году выдано кредитов на 206 млрд рублей Ипотечных кредитов было выдано на сумму 23,8 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года – на 15,4 млрд рублей.

Финансы Финансы Минфин предлагает ужесточить контроль за долгами регионов Минфин нашел еще один способ ужесточить контроль за расходами и долгами регионов.

Финансы Финансы Минэкономразвития заявило о возросшей устойчивости рубля В ноябре цена на нефть марки Brent впервые с октября прошлого года опустилась ниже $59 за баррель.

Финансы Финансы Новости из Италии поддержали покупателей в Европе На торгах в Европе доллар США показывает смешанную динамику к основным валютам.

Финансы Финансы В Киеве рассказали, как потратят кредит в 500 млн евро от ЕС Европейский Союз выделил Украине кредит в 500 млн евро после того как Киев выполнил требования по внедрению электронного декларирования и системы анализа электронных деклараций чиновников.

Финансы Финансы Рынок настроен на повышение ставки ФРС в декабре Индекс цен производителей США за ноябрь составил 0,1% (годовое значение: 2,5%). Большинство экспертов по-прежнему ожидают повышение ставки ФРС США в декабре 2018, но при этом вероятность повышения ставок в следующем году снижается.

Финансы Финансы Нацбанк продолжает скупать валюту Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на четверг, составляет также 2,6594 GEL/$1, что на 0,0015 лари выше, чем на среду.

Финансы Финансы За десять месяцев доходы банков Казахстана выросли на 2,4% По итогам десяти месяцев 2018 года доходы банков Казахстана составили 27,7 трлн тенге ($74,8 млрд), что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Финансы Финансы В Танзании на грани банкротства находятся шесть банков — МВФ Международный валютный фонд (МВФ) предупредил в своем докладе, что шесть банков в Танзании находятся на грани банкротства и могут в скором времени прекратить свою деятельность, сообщает портал Swahili Times.