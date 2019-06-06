Экономика
ВЭБ, Сбербанк и ГПБ профинансируют на $1,7 млрд проект «Акрона»Вести.Финанс 07:42
ПАО "Акрон", ВЭБ.РФ, "Газпромбанк", Сбербанк договорились профинансировать проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, сообщается в пресс-релизе ВЭБ.РФ.
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Акрон, Минпромторг и Пермский край подписали СПИК по Талицкому калийному ГОКу
Интерфакс - Россия05:57
Пермский край привлек 87 млрд рублей инвестиций в развитие промышленности
Сайт губернатора и Правительства Пермского края07:12
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