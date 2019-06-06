Экономика

ВЭБ, Сбербанк и ГПБ профинансируют на $1,7 млрд проект «Акрона»Вести.Финанс 07:42

ПАО "Акрон", ВЭБ.РФ, "Газпромбанк", Сбербанк договорились профинансировать проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, сообщается в пресс-релизе ВЭБ.РФ.
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«Акрон» надеется, что $1,7 млрд покроют всю потребность в финансировании Талицкого ГОКа

ТАСС09:27

ВЭБ, Сбербанк и ГПБ профинансируют на $1,7 млрд проект «Акрона» в Пермском крае

ПРАЙМ06:56

ВЭБ, Сбербанк и ГПБ профинансируют на $1,7 млрд проект «Акрона»

Вести.Финанс07:42

Для крупнейшего калийного проекта в Прикамье нашли 1,7 млрд долларов

URA.Ru08:20

«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проект

РБК06:34

Акрон, Минпромторг и Пермский край подписали СПИК по Талицкому калийному ГОКу

Интерфакс - Россия05:57

Пермский край привлек 87 млрд рублей инвестиций в развитие промышленности

Сайт губернатора и Правительства Пермского края07:12
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Шоу-бизнес

Группа «На-На» поздравила Бари Алибасова с днем рождения

Обновлено в 04:32
Энергетика

«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Энергетика

Украина призналась в нехватке средств для закупки газа

На Украине заявили о том, что у страны может быть недостаточно средств на закупку газа.
Обновлено в 10:52
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Авто

Jaguar представил мощный седан XE SV Project 8 Touring

Подразделение Jaguar, занимающееся созданием специальных транспортных средств, представило ограниченную, более ориентированную на дороги общего пользования, версию своего хардкорного супер седана XE SV Project 8. Новинка, получившая приставку Touring в названии, вместо регулируемого антикрыла из углеродного волокна оснащена аккуратным спойлером на багажнике.
Обновлено вчера в 14:47
Экономика

Аналитики предсказывают сильнейшее падение цен на оперативную память из-за торговой войны США и Китая

Буквально только что аналитики подразделения DRAMeXchange торговой площадки TrendForce официально изменили собственный прогноз по динамике снижения контрактных цен на оперативную память типа DRAM.
Обновлено в 04:25
Общество

Павел Дуров пообещал на месяц отказаться от еды

Обновлено в 10:57
Финансы

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.
Обновлено в 09:08
Экономика

Закрывшихся в России компаний стало вдвое больше открывшихся

Число закрывшихся в 2018 году российских компаний вдвое превысило количество открывшихся.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Движение на 35 километре МКАД восстановили

На внутренней стороне 35 километра МКАД в районе Северного Бутова загорелся автомобиль.
Обновлено в 10:35
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

Давление на энергетические рынки возрастает, при этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США.
Обновлено в 05:01
Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Политика

Путин предложил не продлевать договор СНВ-3

Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Технологии

Посмотрите, как робопес Boston Dynamics играет с настоящей овчаркой

Обновлено в 05:58
Теннис

Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 10:46
Космос

«Роскосмос» намерен увеличить численность российского экипажа на МКС

Роскосмос намерен в начале 2020 года увеличить численность российского экипажа на МКС с двух до трёх российских космонавтов, несмотря на перенос запуска многофункционального лабораторного модуля "Наука", от чего зависит количество членов экипажа, сообщил исполнительный директор госкорпорации, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев.
Обновлено в 10:00
Футбол

Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги наций

Англия в свою очередь набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 Лиги наций.
Обновлено в 01:12
Футбол

Игорь Ефремов: В ФНЛ количество команд не изменится

На ФНЛ реформы в РПЛ не скажутся. Об этом корреспонденту «Спорта День за Днем» заявил президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов.
Обновлено в 10:11
Здоровье

Детство хотят продлить до 21 года

"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

Обновлено в 05:07
Армия и оружие

Украинские СМИ выдали убитого спецназовца Белянкина за ополченца Донбасса

Обновлено в 06:51
Политика

Националисты забросали файерами особняк Порошенко

Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Броневнедорожники «Тайфун-К» приняли участие в учениях в Туве

В создании броневнедорожников приняли участие более 120 российских предприятий, среди которых Уральский автомобильный завод, КамАЗ и Ярославский моторный завод.
Обновлено в 10:57
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.
Обновлено в 02:59
Политика

Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно

Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено вчера в 14:38
Шоу-бизнес

Сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова отметил первый юбилей

Вчера мальчик отметил свой первый настоящий юбилей. Наследнику актерской четы исполнилось пять лет.
Обновлено в 02:08
Авто

Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых кроссоверов и внедорожников и назвали топ-10 самых популярных моделей по итогам мая 2019 года.
Обновлено в 09:17
Политика

Путин назвал три универсальные книги для прочтения детям

Президент России Владимир Путин назвал три книги, которые, как считает он, должны прочесть дети во всех странах.
Обновлено в 11:03
Политика

Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
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