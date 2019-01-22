Экономика
ВЭБ.РФ в 2018 году снизил доход от управления пенсиями на 31,6%ТАСС 11:11
ВЭБ.РФ, выполняющий функции государственной управляющей компании (ГУК) пенсионными накоплениями граждан, по итогам 2018 года снизил доход от размещения накоплений по расширенному портфелю на 31,6% - до 103 млрд рублей, следует из материалов госкорпорации.
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Финансы
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Экономика
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Экономика
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В Москве в 2018 году зафиксировано рекордное число ипотечных договоров
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Обновлено в 08:01
Финансы
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Швейцарский банк UBS представил финансовые результаты последнего квартала и всего 2018 года.
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Обновлено в 06:06
Экономика
Eni приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций
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