Экономика
«ВЭБ.РФ» собирает крупнейшие заводы по производству лифтовВедомости вчера в 17:31
«Ведомости» ознакомились с письмом, его подлинность подтвердили несколько федеральных чиновников. «ВЭБ.РФ» уже контролирует крупнейшего в стране производителя лифтов – Щербинский лифтостроительный завод.
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Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии
В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Московский бар после звонка из полиции отказался проводить мероприятие, на котором объявили сбор в поддержку Азата Мифтахова
В Москве бар Punk fiction отказался проводить 11 апреля день рождения независимого студенческого журнала Doxa, на котором планировали провести сбор денег в поддержку аспиранта МГУ и анархиста Азата Мифтахова.
Обновлено в 07:53
Политика
Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено вчера в 05:10
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика
В Судане начался военный переворот
Обновлено в 02:00
Политика
В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»
Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о состоянии дочери Валерии после операции
Ранее в Instagram старшей дочери певицы Валерии появилась запись, в которой Анна Шульгина рассказала, что попала в больницу.
Обновлено вчера в 05:53
Политика
В Казахстане рассматривают вопрос прекращения аренды Байконура
Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит.
Обновлено в 04:05
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект об устойчивом Рунете
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено в 04:34
Политика
Сноуден назвал задержание Ассанжа «черным днем свободы прессы»
Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден назвал задержание в Британии основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа «черным днем для свободы прессы».
Обновлено в 07:31
Политика
Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко
В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено в 06:12
Общество
Симоньян про арест Ассанжа: всемирное лицемерие победило
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала Джулиана Ассанжа главным журналистом эпохи, а его арест победой «всемирного лицемерия».
Обновлено в 07:04
Хоккей
Знарок возвращается, Квартальнов покинет «Локомотив»
Знарок станет красно-белым Возвращение Олег Знарок возвращается в КХЛ и подпишет контракт со "Спартаком".
Обновлено в 03:50
Экономика
Комитет Госдумы поддержал законопроект об упрощении госзакупок
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, внесенный правительством и направленный на совершенствование законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок и упрощение таких закупок.
Обновлено 09 апреля в 09:00
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Здоровье
Новое оборудование получат приморские больницы
В 2019 году бюджетные медицинские учреждения Приморья получат новое оборудование.
Обновлено в 03:45
Авто
Опубликовано первое фото нового Subaru Outback
Японский производитель представил первое изображение универсала повышенной проходимости Subaru Outback очередного поколения.
Обновлено в 05:14
Наука
Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В Ростове-на-Дону боевика приговорили к 17 годам колонии
Шамиля Солтамурадова, который воевал в Сирии и Ираке на стороне террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), приговорили к 17 годам колонии строгого режима, передает РИА «Новости».
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Шестилетний сын Плющенко заработал десять миллионов рублей
Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгений Плющенко Яна Рудковская рассказала о доходах шестилетнего сына Александра, который также занимается фигурным катанием, сообщает Газета.Ru.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Петербурге полиция открыла огонь для задержания водителя без прав
Обновлено вчера в 17:07
Космос
Опубликован первый снимок чёрной дыры
ИА «Ореанда-Новости» Впервые было представлено фото горизонта событий черной дыры, которая находится в центре галактики М87.
Обновлено вчера в 11:32
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов
Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Общество
Калви подтвердил в суде заявление о своей невиновности
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в четверг на заседании Басманного суда Москвы об освобождении по ходатайству следствия из СИЗО под домашний арест подтвердил заявление о своей невиновности, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:42
Общество
Эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в России
На рынке труда в регионах России отмечается рост спроса на рабочие специальности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Института повышения квалификации «ТехноПрогресс».
Обновлено в 05:19
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о мерах защиты от клещей
Вакцинация и закрытая одежда помогут защититься от клещей и, соответственно, заражения клещевым энцефалитом.
Обновлено в 06:47