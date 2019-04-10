Экономика

«ВЭБ.РФ» собирает крупнейшие заводы по производству лифтовВедомости вчера в 17:31

«Ведомости» ознакомились с письмом, его подлинность подтвердили несколько федеральных чиновников. «ВЭБ.РФ» уже контролирует крупнейшего в стране производителя лифтов – Щербинский лифтостроительный завод.
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Производство лифтов в России может попасть «в одни руки»

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«Ведомости»: «ВЭБ.РФ» объединяет крупнейших производителей лифтов

Коммерсантъ06:10

ПКФ «Сиблифт» может достаться «ВЭБ.РФ»

Коммерсантъ Новосибирсквчера в 23:59

«ВЭБ.РФ» хочет объединить производителей лифтов

Агентство Строительных Новостей06:53

«ВЭБ.РФ» консолидирует крупнейшие заводы по производству лифтов

ПРАЙМ01:29

Шувалов решил сделать «ВЭБ.РФ» доминируюшим игроком рынка лифтов

Строительная Газета07:14

«ВЭБ.РФ» собирает крупнейшие заводы по производству лифтов

Ведомостивчера в 17:31
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Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Обновлено в 08:09
Происшествия

В Воронеже неизвестные «заминировали» мэрию, облдуму и 12 школ

Обновлено в 08:08
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Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии

В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Московский бар после звонка из полиции отказался проводить мероприятие, на котором объявили сбор в поддержку Азата Мифтахова

В Москве бар Punk fiction отказался проводить 11 апреля день рождения независимого студенческого журнала Doxa, на котором планировали провести сбор денег в поддержку аспиранта МГУ и анархиста Азата Мифтахова.
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Политика

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Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено вчера в 05:10
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Политика

В Судане начался военный переворот

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Политика

В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»

Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о состоянии дочери Валерии после операции

Ранее в Instagram старшей дочери певицы Валерии появилась запись, в которой Анна Шульгина рассказала, что попала в больницу.
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Политика

В Казахстане рассматривают вопрос прекращения аренды Байконура

Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит.
Обновлено в 04:05
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект об устойчивом Рунете

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено в 04:34
Политика

Сноуден назвал задержание Ассанжа «черным днем свободы прессы»

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден назвал задержание в Британии основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа «черным днем для свободы прессы».
Обновлено в 07:31
Происшествия

Водитель Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев

Обновлено в 06:14
Политика

Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко

В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено в 06:12
Общество

Симоньян про арест Ассанжа: всемирное лицемерие победило

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала Джулиана Ассанжа главным журналистом эпохи, а его арест победой «всемирного лицемерия».
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Хоккей

Знарок возвращается, Квартальнов покинет «Локомотив»

Знарок станет красно-белым Возвращение Олег Знарок возвращается в КХЛ и подпишет контракт со "Спартаком".
Обновлено в 03:50
Экономика

Комитет Госдумы поддержал законопроект об упрощении госзакупок

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, внесенный правительством и направленный на совершенствование законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок и упрощение таких закупок.
Обновлено 09 апреля в 09:00
Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Здоровье

Новое оборудование получат приморские больницы

В 2019 году бюджетные медицинские учреждения Приморья получат новое оборудование.
Обновлено в 03:45
Авто

Опубликовано первое фото нового Subaru Outback

Японский производитель представил первое изображение универсала повышенной проходимости Subaru Outback очередного поколения.
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Наука

Останки людей нового вида нашли на Филиппинах

Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

В Ростове-на-Дону боевика приговорили к 17 годам колонии

Шамиля Солтамурадова, который воевал в Сирии и Ираке на стороне террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), приговорили к 17 годам колонии строгого режима, передает РИА «Новости».
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Шестилетний сын Плющенко заработал десять миллионов рублей

Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгений Плющенко Яна Рудковская рассказала о доходах шестилетнего сына Александра, который также занимается фигурным катанием, сообщает Газета.Ru.
Обновлено в 07:19
Происшествия

В Петербурге полиция открыла огонь для задержания водителя без прав

Обновлено вчера в 17:07
Космос

Опубликован первый снимок чёрной дыры

ИА «Ореанда-Новости» Впервые было представлено фото горизонта событий черной дыры, которая находится в центре галактики М87.
Обновлено вчера в 11:32
Общество

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Политика

Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов

Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Общество

Калви подтвердил в суде заявление о своей невиновности

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в четверг на заседании Басманного суда Москвы об освобождении по ходатайству следствия из СИЗО под домашний арест подтвердил заявление о своей невиновности, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:42
Общество

Эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в России

На рынке труда в регионах России отмечается рост спроса на рабочие специальности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Института повышения квалификации «ТехноПрогресс».
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Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о мерах защиты от клещей

Вакцинация и закрытая одежда помогут защититься от клещей и, соответственно, заражения клещевым энцефалитом.
Обновлено в 06:47
Как работают Яндекс.Новости?
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