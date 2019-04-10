Экономика
«ВЭБ.РФ» собирает крупнейшие заводы по производству лифтовВедомости вчера в 17:31
«ВЭБ.РФ» уже контролирует крупнейшего в стране производителя лифтов – Щербинский лифтостроительный завод. Он достался банку «Российский капитал» при банкротстве «СУ-155», тогда банком руководил как раз Кузовлев.
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Политика
В Индии начались самые масштабные в истории парламентские выборы
В общей сложности в голосовании, которое, по прогнозам экспертов, станет самым масштабным в мировой истории, примут участие порядка 900 миллионов граждан республики.
Обновлено вчера в 21:36
Авто
Euro NCAP оценил безопасность Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross
Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов оценил защиту взрослых пассажира и водителя на 89%.
Обновлено вчера в 06:02
Здоровье
Ученые назвали ночное потоотделение характерным симптомом рака
Британские ученые назвали характерный симптом развития рака. Оказалось, на начавшееся заболевание указывает сильное ночное потоотделение.
Обновлено в 00:10
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм
Обновлено вчера в 22:13
Футбол
Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов
Казанский "Зенит" победил "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:1).
Обновлено вчера в 14:15
Энергетика
США возобновили поставки нефти из Венесуэлы
К концу февраля экспорт венесуэльской нефти в Америку за неделю снизился втрое.
Обновлено вчера в 15:03
Здоровье
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери
Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено вчера в 13:46
Авто
Subaru анонсировала новый Outback
Компания Subaru анонсировала премьеру нового поколения универсала Outback, который покажут в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено 09 апреля в 12:54
Политика
Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
В Екатеринбурге СК начал проверку после взрыва в квартире
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Король лев»
Обновлено вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Сын Олега Табакова хочет работать только по интересным ему сценариям
Сын Олега Табакова работает только с теми сценариями, которые ему нравятся.
Обновлено в 01:19
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Происшествия
Вербовщика «Правого сектора» Пирожка арестовали до 8 июня
Мещанский районный суд до 8 июня арестовал гражданина Украины бывшего участника запрещенной в РФ украинской праворадикальной организации «Правый сектор» Игоря Пирожка, обвиняемого в экстремизме.
Обновлено вчера в 10:27
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:42
Энергетика
Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
Тайванчик рассказал о роли Кобзона в своем тюремном прошлом
Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Тайванчик приехал почтить память певца на кладбище.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Кокорин и Мамаев отдохнули на сотни тысяч рублей в день драки
В ходе судебного заседания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева была озвучена сумма, которую спортсмены потратили в день драки.
Обновлено вчера в 14:26
Спорт
Командный ЧМ по фигурному катанию стартует с танцев на льду
На командном чемпионате мира по фигурному катанию сегодня, 11 апреля, пройдут первые соревнования.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
СМИ сообщают о военном перевороте в Судане
Президент страны Омар аль-Башир вместе с высокопоставленными лицами из своего окружения взяты под арест военными, совершившими государственный переворот, сообщает телеканал Al-Hadath.
Обновлено в 01:50