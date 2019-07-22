Экономика
ВЭБ.РФ пригрозил украинским инвесторамКоммерсантъ 10:50
Банк подаст в суд в случае покупки экспроприированного Проминвестбанка ВЭБ.РФ считает экспроприацию своего дочернего Проминвестбанка, работающего на Украине, незаконной, в связи с чем не рекомендует потенциальным инвесторам покупать акции этой кредитной организации на аукционе.
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ВЭБ.РФ считает незаконными действия Украины по продаже акций Проминвестбанка
Rambler News Service10:27
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:58, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ведущая Юлия Бордовских развелась с мужем
Юлия Бордовских рассказала, что оформила развод. Однако о расставании с мужем она не жалеет.
Обновлено в 09:02
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Космос
Появилось снятое с Земли видео стыковки корабля «Союз МС-13» с МКС
Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-13» с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа
В поселке Буланаше Свердловской области в двухэтажном доме произошел хлопок газа, об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
Обновлено в 11:50
Общество
В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях
Речь идёт о филиалах в режиме колонии-поселения, а также в режиме исправительных центров, где содержатся приговорённые к принудительным работам.
Обновлено в 06:08
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Экономика
Минфин поручил вернуть невостребованные деньги, выделенные на ликвидацию наводнения в Иркутской области
Как сказал вице-премьер Виталий Мутко, суммарно пострадавшим от наводнения жителям было выплачено почти два миллиарда рублей, хотя всего на эти цели правительство выделило три миллиарда.
Обновлено в 10:30
Авто
Названы комплектации Lada XRay Cross с вариатором
Накануне запуска в продажу АвтоВАЗ рассекретил комплектации и ценники на обновленную Lada XRay Cross с приставкой "AT".
Обновлено 20 июля в 07:19
Политика
Партия сторонников Владимира Зеленского лидирует на парламентских выборах в Украине
ЦИК Украины обработал около трети протоколов, и, согласно этим данным, «Слуга народа» лидирует с результатом свыше 42 процентов голосов.
Обновлено в 01:01
Происшествия
На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка
Обновлено в 11:04
Политика
МИД России прокомментировал выборы на Украине
Результаты парламентских выборов на Украине говорят об усталости народа страны от политики запугивания и террора, следует из комментария МИД России.
Обновлено в 11:21
Политика
Ельцин собирался продать Карелию Финляндии
Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
В Краснодаре за сутки выпала месячная норма осадков
По данным синоптиков, за сутки на город выпала месячная норма осадков.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Англии чайка похитила чихуахуа
Британский портал Devon Live рассказал о необычном похищении: в городе Пейнтон собаку породы чихуахуа унесла чайка.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Футбол
В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах
Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий розничную продажу пива на стадионах при условии заключения договора между ИП и организаторами соревнований, следует из электронной базы данных Госдумы.
Обновлено в 09:48
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Политика
Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заинтересована в развитии сотрудничества с США, но готова принять ответные меры в случае введения санкций со стороны Вашингтона из-за покупки российских ЗРК С-400.
Обновлено в 05:01
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Общество
Соловьев оправдался за вид на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал данные блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 11:45
Политика
Путин отменил санкции России в отношении Эритреи
Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Экономика
Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске
Обновлено в 04:19
Происшествия
Экс-глава Каменска-Уральского получил 8 лет колонии за взятку
Астахов признан виновным по ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки), ему назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима и штрафа в размере около 12 млн рублей, что соответствует двукратной сумме взятки.
Обновлено в 04:25
Политика
Как Зеленский использует власть после выборов в Раду
Киевская политическая элита всегда найдет лазейку – способ тайно или явно ограничить ограничить власть даже располагающего поддержкой абсолютного парламентского большинства главы страны.
Обновлено в 09:16
Кино
Тор станет женщиной в новом фильме
Крис Хемсворт, который играет Тора в предыдущих частях, также появится в новом фильме.
Обновлено в 07:02
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
Опубликовано первое видео с командой задержанного Ираном танкера
Видеозапись с экипажем британского танкера, задержанного Ираном, опубликована в сети. Ролик разместил телеканал SkyNews.
Обновлено в 10:46