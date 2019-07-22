Экономика

ВЭБ.РФ пригрозил украинским инвесторамКоммерсантъ 10:50

Банк подаст в суд в случае покупки экспроприированного Проминвестбанка ВЭБ.РФ считает экспроприацию своего дочернего Проминвестбанка, работающего на Украине, незаконной, в связи с чем не рекомендует потенциальным инвесторам покупать акции этой кредитной организации на аукционе.
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ВЭБ счел незаконным выставление акций своей украинской «дочки» на аукцион

РБК10:11

ВЭБ.РФ считает незаконными действия Украины по продаже акций Проминвестбанка

Rambler News Service10:27

ВЭБ считает незаконным аукцион по продаже акций Проминвестбанка на Украине

News.ru10:12

ВЭБ.РФ пригрозил украинским инвесторам

Коммерсантъ10:50

Власти Украины конфискуют и продадут на аукционе акции дочернего «ВЭБ.РФ» «Проминвестбанка»

Вести.Финанс09:40

ВЭБ считает незаконным аукцион по продаже его «дочки» на Украине

Финмаркет09:20

ВЭБ.РФ назвал незаконным аукцион по продаже акций дочернего банка на Украине

ТАСС09:08
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:58, Вашингтон
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