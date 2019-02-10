Экономика
«ВЭБ.РФ» придумал новые способы привлечь инвесторов в РоссиюВедомости 14:47
ВЭБ готов купить «ВЭБ.РФ» придумал принципиально новый способ завлечь инвесторов в промышленные проекты, в создание транспортной и городской инфраструктуры, а также в цифровую экономику.
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Гаджеты
Напиток Coca-Cola получит новый вкус
Обновлено в 19:40
Общество
Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин
"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Кино
«Рома» Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильм
Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", следует из итогов голосования.
Обновлено в 16:37
Общество
В российские города могут вернуть ларьки и палатки
Возвращение торговых палаток и ларьков на улицы российских городов допустил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Обновлено в 18:54
Музыка
В Лос-Анджелесе вручат главную музыкальную награду «Грэмми»
Обновлено в 01:34
Космос
Эксперты сообщают о загадочном световом «взрыве» в атмосфере Земли
Руководитель НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк сообщил о загадочном явлении, зафиксированном ультрафиолетовым телескопом российского спутника "Ломоносов" в земной атмосфере.
Обновлено в 19:13
Происшествия
В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле
В Сети появились видеозаписи, на которых запечатлено падение метеорита на территории Венесуэлы.
Обновлено в 06:48
Общество
В WWF назвали причины нашествия белых медведей на Новой Земле
Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) назвали причины массового нашествия белых медведей в посёлках архипелага Новая Земля.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Спецборт МЧС доставил из Ирака в Москву 27 российских детей
Самолет МЧС в воскресенье доставил в Москву из Ирака 27 детей, матери которых находятся в багдадской тюрьме, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
Обновлено в 13:47
Происшествия
На «Маршах материнского гнева» прошли задержания
В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
Обновлено в 06:36
Кино
Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»
Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
Обновлено в 14:14
Общество
Семь регионов России перешли с аналогового на цифровое телевидение
Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое эфирное телевидение в понедельник стартует в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне.
Обновлено в 17:06
Политика
В Сети появилось фото лысого Трампа без загара
Обновлено в 18:17
Общество
С актером Сергеем Юрским простятся в столичном Театре имени Моссовета
Прощание с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, скончавшимся в возрасте 83 лет, пройдет в понедельник в московском Театре имени Моссовета.
Обновлено в 16:14
Общество
В Испании туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке
На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке, признание в любви или выложенное из камней на побережье сердце, сообщает The Sun.
Обновлено в 15:01
Общество
В России могут появиться профессиональные семьи
В России могут появиться профессиональные приемные семьи для воспитания ребят, для которых нет кандидатов-усыновителей.
Обновлено в 16:05
Гаджеты
Найден способ подключиться к Wi-Fi с помощью «умной» лампочки
Обновлено в 03:18
Политика
Саакашвили придумал, как мирно сменить власть в Грузии
На встрече с эмигрантами в бельгийском Льеже бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что пока не видит предпосылок для того, чтобы вернуться в Грузию.
Обновлено в 16:56
Общество
Тревел-блогер снял с дрона видео, которое посмотрели миллион раз
Зрелищные кадры своих путешествий с помощью дрона снял блогер из США Джонни FPV.
Обновлено в 18:48
Здоровье
Названы шесть симптомов рака у мужчин
Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Общество
Названы российские регионы с самым доступным бензином
Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Девушку из России убили, расчленили и спрятали в морозилку в Испании
Полиция предполагает, что Морено убил девушку в этой же квартире примерно полтора года назад, расчленил тело и спрятал в морозильную камеру.
Обновлено в 06:04
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Обновлено в 05:02
Музыка
Россиянка может представить Украину на «Евровидении»
Обновлено в 11:34
Происшествия
В жилом доме в Стокгольме прогремел взрыв
Обновлено в 11:16
Происшествия
«Желтые жилеты» напали на дом экс-премьера Бельгии
Сторонники протестного движения "желтых жилетов" напали на дом экс-премьера Бельгии Элио Ди Рупо.
Обновлено в 14:15
Политика
Трамп обозвал снеговиком претендентку на пост президента США
Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Твиттере обрушился с критикой на сенатора от Демократической партии от штата Миннесота Эми Клобушар, сообщившую о своем намерении участвовать в выборах в 2020 году.
Обновлено в 18:29