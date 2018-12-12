Финансы
ВЭБ хочет передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка
ВЭБ хочет передать Связь-банк на баланс ПромсвязьбанкаТАСС09:31
"ВЭБ предложил Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка", - приводит пресс-служба слова Шувалова. В пресс-службе ЦБ подтвердили, что "такое обсуждение ведется".
ТАСС09:31
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с чего всё началось
ВЭБ предложил Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации со ссылкой на главу ВЭБ Игоря Шувалова. "ВЭБ предложил Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка", - приводит пресс-служба слова Шувалова.ТАСС09:31
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