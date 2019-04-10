Экономика
«ВЭБ.РФ» хочет объединить производителей лифтовАгентство Строительных Новостей 06:53
Напомним, ранее сообщалось, что средняя цена на лифты в России в 2018 году выросла на 14,4% по отношению к предыдущему году и составила 850,7 тыс. рублей за единицу оборудования. Причинами стало удорожание металлопроката, увеличение спроса на лифты и повышение налогов.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Политика
Александр Лукашенко сравнил некоторые действия России с санкциями
Белорусский лидер напомнил, что периодически РФ закрывает белорусские предприятия.
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Общество
Жительница Челнов прокатилась за рулем машины с младенцем на руках
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Обновлено в 06:16
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Политика
Ассанж не будет экстрадирован в США
В США Джулиана Ассанжа обвиняют в шпионаже. В 2010 году основатель WikiLeaks приехал в Швецию, где планировал получить защиту.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Татьяна Африкантова прокомментировала слухи о своей смерти
Африкантова-старшая опасается, что если папа узнает о «смерти» дочери, ему станет плохо.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией
Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".
Обновлено в 10:52
Хоккей
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Обновлено в 09:38
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика
Казахстан может вывести город Байконур из-под аренды России
Казахстан рассматривает вопрос о выводе города Байконур из-под аренды России.
Обновлено в 03:19
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Авто
В РФ начались продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено в 09:04
Здоровье
Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака
Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри
Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Тульской области уволят учительницу, ударившую ученика линейкой
Короткий ролик якобы снят в школе Новомосковска на уроке геометрии: стоящий у доски ученик ошибается в ответе, и женщина-педагог бьет его по спине линейкой и обзывает.
Обновлено в 12:35
Происшествия
На ЛЭП в Магнитогорске обнаружена взрывчатка
Мастера федеральной электросетевой компании, дежурившие в Агаповском районе, наткнулись на подозрительные предметы 9 апреля.
Обновлено в 10:59
Происшествия
В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе
Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Экономика
МВФ оценил макроэкономическую ситуацию в России как «здоровую»
Ранее в январе Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП РФ до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году.
Обновлено в 10:35
Политика
Из-за отказа России: Грузия приняла «историческое решение»
Грузия решила добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тысяч евро в знак поддержки организации из-за отказа России выплачивать взносы, пишет «Взгляд».
Обновлено в 12:19
Авто
Subaru опубликовала фото нового Outback
Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Армия и оружие
Подлодка ЧФ провела в Черном море учения по нанесению ракетного удара
Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Ростов-на-Дону" в ходе совместных с морской авиацией учений, отработал нанесение удара по береговым целям крылатыми ракетами.
Обновлено в 05:56
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с 500 до 3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 09:12
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Гаджеты
Доступный ранее только на закрытом аукционе процессор Intel Core i9-9990XE поступил в свободную продажу по цене… 3000 евро
Компания Intel продавала 14-ядерный процессор Core i9-9990XE на закрытом аукционе только системным интеграторам: предполагалось, что те будут устанавливать этот CPU в готовые решения.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
Обновлено в 09:36
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 18:16
Армия и оружие
Полторак назвал условия новой провокации в Керченском проливе
Украина не откажется от прохождения украинских кораблей через Керченский пролив, заявил министр обороны страны Степан Полторак, выступая на Киевском форуме по безопасности.
Обновлено в 11:40
Авто
Американцы соберут седан Acura TLX PMC вручную рядом с NSX
Модель Acura TLX PMC Edition, чья публичная премьера состоится на автошоу в Нью-Йорке, стала первой в новой ограниченной серии машин с шильдиком PMC.
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