Финансы
ВЭБ.РФ докапитализирует Связь-банк на 12,8 млрд рублейТАСС 08:19
ВЭБ.РФ докапитализирует свою "дочку" - Связь-банк на 12,8 млрд рублей, следует из материалов банка. Причина докапитализации - приобретение Связь-банком имущества, которое составляет более 10% собственных средств кредитной организации.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Армия и оружие
Пентагон обеспокоен ростом влияния России в Африке
В письменных ответах американскому Конгрессу военные отметили, что Африка все чаще попадает в сферу интересов Пекина и Москвы, при этом «Россия имеет влияние в 10 различных африканских странах, а Китай может открыть больше военных баз по всему континенту».
Обновлено в 04:25
Футбол
Фанаты «Барселоны» скандировали «Неймар» перед матчем с «Атлетиком»
В минувшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей и 13 результативных передач.
Обновлено в 08:07
Политика
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Происшествия
«Уральские авиалинии» изменят подготовку пилотов после посадки на поле
Авиакомпания «Уральские авиалинии» скорректирует программу подготовки своих пилотов с учетом опыта посадки лайнера Airbus A321 на кукурузное поле.
Обновлено в 07:13
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Экономика
Райффайзенбанк предупредил о плановой приостановке операций по картам 18 августа
Сообщение о приостановке операций размещено на сайте банка.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
У границ России за неделю провели разведку 28 летательных аппаратов
В свою очередь у российских воздушных границ с разведывательными целями находилось 28 летальных аппаратов иностранных государств.
Обновлено в 00:00
Политика
Порошенко в декларации назвал себя президентом Украины
Экс- президент Украины Петр Порошенко в электронной декларации указал, что все еще является главой государства.
Обновлено в 08:59
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Первая подлодка «Варшавянка» для ТОФ вышла на заводские испытания
Первая в серии строящихся для Тихоокеанского флота (ТОФ) дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 ("Варшавянка") вышла на заводские ходовые испытания, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
Обновлено в 08:33
Футбол
Азар получил травму бедра на тренировке «Реала»
Полузащитник «Реала» Эден Азар получил травму на тренировке клуба.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Росавиация: А321 при взлете столкнулся со стаей чаек в Подмосковье
Обновлено вчера в 01:04
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком театра имени Волкова
Сергей Пускепалис предложил создать на базе театра новую фестивальную стратегию и биржу труда для молодых деятелей культуры.
Обновлено в 08:40
Наука
Объем выбросов парниковых газов оказался рекордным в 2018 году
Объем выбросов основных парниковых газов в прошлом году побил рекорд, их влияние на глобальное потепление усилилось на 43% по сравнению с 1990-м годом, сообщает CNN со ссылкой на доклад Американского метеорологического общества.
Обновлено 12 августа в 21:06
Происшествия
Россиянка устроила 12-часовой дебош на борту самолета
Пьяная россиянка устроила дебош на борту самолета авиакомпании Royal Flight, выполняющего рейс из Доминиканы в Москву.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Кино
Минкультуры поддержит 13 фильмов режиссеров-дебютантов
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Якутии ликвидировали пожар на шахте «Денисовская»
Пожар на подстанции шахты "Денисовская" в Якутии ликвидирован, планируемое время восстановления работы шахты - 16.30 мск 16 августа, говорится в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Отвергнутые данные о крушении «Боинга» вновь предложили Нидерландам
Немецкий частный детектив Йозеф Реш, расследующий дело о крушении «Боинга» в Донбассе в 2014 году, вновь сообщил о готовности передать неизвестные данные о катастрофе базирующейся в Нидерландах Совместной следственной группе (JIT, ССГ).
Обновлено в 08:36
Политика
Лолита раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Рейс «Победы» в Минводах задержали из-за попадания птицы в двигатель
Как сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании, причиной стала поступившая информация о возможном попадании птицы в правый двигатель.
Обновлено в 04:03
Общество
Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Гаджеты
Стартовали российские продажи смартфона Xiaomi Mi A3
Xiaomi официально объявила о российском старте продаж смартфона Mi A3.
Обновлено в 04:00