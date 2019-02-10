Экономика
«ВЭБ.РФ» даст инвесторам несгораемые суммы, чтобы заинтересовать их РоссиейВедомости 14:47
ВЭБ выдаст специальные гарантии для защиты акционерного финансирования, рассказал «Ведомостям» зампред «ВЭБ.РФ» Даниил Алгульян. Приобретая гарантию (стоимость – от 1 до 6% годовых), инвесторы получат несгораемую сумму.
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Кино
В Великобритании объявили победителей премии BAFTA
Обновлено в 14:27
Происшествия
Спецборт МЧС РФ доставит 27 российских детей из Ирака в Москву
27 российских детей, которые с матерями находились в одной из тюрем Багдада, доставят из Ирака в Москву.
Обновлено в 11:59
Происшествия
СК заинтересовался «живым щитом» из машин под Владимиром
Ролик сопровождается комментариями о том, что для задержания сотрудники правоохранительных органов перегородили дорогу машинами обычных водителей, используя автомобили как "живой щит".
Обновлено в 14:39
Происшествия
На «Марше материнского гнева» в Москве и Петербурге есть задержанные
Полиция задержала нескольких человек на «Марше материнского гнева» в Петербурге, а также активиста в Москве, сообщает телеканал «Дождь».
Обновлено в 07:06
Кино
Джеймс Кэмерон раскрыл название нового фильма «Терминатор»
Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, являющийся автором первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма.
Обновлено в 15:23
Происшествия
В Венесуэле сняли на видео падение огромного метеорита
На другом видео метеорит попал в кадр во время съемок праздника с танцами, чудесным образом оживив вечеринку.
Обновлено в 07:25
Общество
В WWF назвали причину нашествия медведей на Новой Земле
Причиной массового нашествия белых медведей в поселках архипелага Новая Земля является изменение климата – сокращение площади льдов - и поведение людей, которые небрежно относятся к утилизации мусора, сообщил РИА Новости координатор проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы Михаил Стишов.
Обновлено в 09:07
Общество
Минпромторг намерен вернуть в города палатки и ларьки
На улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.
Обновлено в 15:44
Спорт
Биатлонные гонки в Канаде отменили из-за сильных морозов
Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отменить две последние гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде из-за сильных морозов.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие
Мадуро начал крупнейшие в истории Венесуэлы военные учения
Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям "Двухсотлетие Ангостуры 2019", передает РИА "Новости" Перед началом учений Мадуро ознакомился с образцами военной техники, в том числе с ракетными установками российского производства.
Обновлено в 15:47
Наука
Ученые отбили у комаров аппетит
Ученые из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке провели эксперимент, в ходе которого им удалось заблокировать сигнал голода у комаров.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
Пилоты группы «Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Лётчики пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировали на истребителях Су-30 СМ новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 03:22
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
Обновлено в 05:02
Футбол
Головин получил травму в матче за «Монако»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (счет 1:1, идёт второй тайм), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:40
Транспорт
Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин
"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Кино
«Лего. Фильм 2» стартовал значительно хуже первой части
В американском прокате произошла смена лидера.
Обновлено в 15:56
Авто
Названы самые удобные автомобили на рынке России
Специалисты отрасли составили и представили на суд общественности топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 02:44
Наука
В Западной Сахаре археологи обнаружили следы неизвестной цивилизации
Объекты выявили при изучении снимков со спутника Ученые из Университета Восточной Англии обнаружили в Западной Сахаре сооружения, принадлежавшие неизвестной цивилизации.
Обновлено в 04:33
Общество
«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики
Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Стокгольме при взрыве в доме погиб человек
Обновлено в 12:36
Музыка
Украину на Евровидении может представить гражданка России
Обновлено в 13:21
Происшествия
В ТЦ в Новороссийске охранники сломали школьнице позвонок
Врачи диагностировали у 15-летней школьницы перелом поясничного позвонка, пишет сайт kp.ru со ссылкой на маму пострадавшей.
Обновлено в 09:09
Кино
В новой серии «Простоквашино» Дядя Федор влюбится в соседку
Вышедшая серия называется «Вишневая феерия». Дядя Федор влюбился в соседку Олю, но не знает, как добиться ее внимания.
Обновлено в 02:28
Здоровье
Названы шесть симптомов рака у мужчин
Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Здоровье
Названы семь простых способов оздоровить кишечник
Обновлено вчера в 11:02
Хоккей
«Сент-Луис» победил «Нэшвилл» благодаря хет-трику Тарасенко
По разу в составе победителей отличились Алекс Пьетранджело, Тайлер Бозак, а российский форвард Владимир Тарасенко оформил в этом матче хет-трик.
Обновлено в 15:58
Гаджеты
Найден способ подключиться к Wi-Fi с помощью «умной» лампочки
Обновлено в 03:18
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности в понедельник, 11 февраля.
Обновлено в 08:22
Общество
В Испании туристам грозит тюрьма за рисунки на песке
Туристы на испанском острове Гран-Канария могут заплатить огромный штраф или попасть в тюрьму за рисунки на песке или фигуру, выложенную из камней на побережья, пишет The Sun.
Обновлено в 16:40