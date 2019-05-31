ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методикеРБК 04:10

с чего всё началось

Мы впервые в истории опросов решили 29 мая напрямую спросить людей: вы Путину доверяете или нет? При этом каждый мог выразить доверие Путину как президенту, как человеку, как наставнику. Каждый решал сам. Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) дополнил методику опроса о доверии россиян к политикам. На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.

ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике

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Общество Волочкова выступит в Анапе бесплатно Балерина Анастасия Волочкова приняла решение бесплатно выступить перед жителями Анапы после отказа мэра города Юрия Полякова тратить на выступление артистки бюджетные средства.

Транспорт В Москве инспекторы-роллеры начали проверять платные парковки Инспекторы ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" начали проверять платную парковку на роликовых коньках, данный проект реализовывается в целях повышения качества администрирования, сообщили в пресс-службе "АМПП".

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