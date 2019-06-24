Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделеРИА Новости вчера в 20:12
Премьер России Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта. По данным исследования, 48% респондентов поддерживают идею о рабочей четырёхдневке.
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Страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоев населения — пенсионеров и селян.
— Валерий Федоров, российский политологКоммерсантъ вчера в 23:19
с чего всё началось
Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней, свидетельствует опрос ВЦИОМ.РИА Новостивчера в 20:12
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
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