Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделеРИА Новости вчера в 20:12

Премьер России Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта. По данным исследования, 48% респондентов поддерживают идею о рабочей четырёхдневке.
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Валерий Федоров
Страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоев населения — пенсионеров и селян.
— Валерий Федоров, российский политологКоммерсантъ вчера в 23:19
с чего всё началось

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
РИА Новостивчера в 20:12

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В соцсетях поспорили с россиянами, выступившими против короткой рабочей недели

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ВЦИОМ: почти половина россиян против четырехдневной рабочей недели

Коммерсантъвчера в 23:19

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

РИА Новостивчера в 20:12

Почти половина россиян выступает против четырехдневной рабочей недели

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Россияне отказались меньше работать

Газета.Ruвчера в 21:22

Опрос показал отношение россиян к четырёхдневной рабочей неделе

RT на русскомвчера в 20:14

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

РБКвчера в 22:42
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
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