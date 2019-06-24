Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделеРИА Новости вчера в 20:12

Премьер России Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта. По данным исследования, 48% респондентов поддерживают идею о рабочей четырёхдневке.
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Валерий Федоров
Страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоев населения — пенсионеров и селян.
— Валерий Федоров, российский политологКоммерсантъ вчера в 23:19
с чего всё началось

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
РИА Новостивчера в 20:12

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В соцсетях поспорили с россиянами, выступившими против короткой рабочей недели

URA.Ruвчера в 23:23

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

РБКвчера в 22:42

Почти половина россиян выступает против четырехдневной рабочей недели

ФАНвчера в 21:49

Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе

Lenta.ruвчера в 21:45

Россияне отказались меньше работать

Газета.Ruвчера в 21:22

Опрос показал отношение россиян к четырёхдневной рабочей неделе

RT на русскомвчера в 20:14

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

РИА Новостивчера в 20:12
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:31, Вашингтон
Политика

В Китае надеются на конструктивные шаги по реформированию ВТО

Власти Китая надеются на конструктивные шаги ряда стран по укреплению открытой глобальной экономики и реформированию Всемирной торговой организации (ВТО) на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Осаке ради борьбы с усиливающимся в мире протекционизмом.
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Эксперты Aviasales сравнили минимальный бюджет отдыха в Крыму и в зарубежных странах.
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Экономика

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Обновлено вчера в 18:42
Политика

Мэр Челябинска подал заявление об отставке

Мэр Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об отставке по собственному желанию.
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Происшествия

В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв

Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана.
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Политика

Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 08:57
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В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Пять самолетов не смогли сесть в Тюмени и улетели в Екатеринбург

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Политика

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Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию в летний период из-за вспыхнувших в Тбилиси протестов.
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Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
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Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
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Тщательно спланированная командованием США атака, по словам журналистов, стала ответом на уничтожение Тегераном БПЛА, а также за нападение иранскими военными на танкеры в Оманском заливе.
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В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.
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Гаджеты

Новый смартфон Moto Z4 не получит обновление ОС до Android 11 R

Владельцы девайса не смогут опробовать на нём работу Android 11 R, ограничившись Android 10 Q.В конце мая на рынок вышел новый гаджет Motorola Moto Z4.
Обновлено в 00:00
Политика

Крупнейшая сеть кинотеатров Грузии прекратила показ фильмов на русском

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Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

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Политика

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Общество

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Общество

«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится

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Жаркую летнюю погоду в столичном регионе в понедельник немного разбавит северный ветер.
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В Великобритании ученым удалось научить тюленей исполнять мелодию из «Звездных войн».
Обновлено 22 июня в 17:51
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