ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделеРИА Новости вчера в 20:12

Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

с чего всё началось

Страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоев населения — пенсионеров и селян.

Премьер России Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта. По данным исследования, 48% респондентов поддерживают идею о рабочей четырёхдневке.

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