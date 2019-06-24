Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделеРИА Новости вчера в 20:12
Премьер России Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта. По данным исследования, 48% респондентов поддерживают идею о рабочей четырёхдневке.
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Страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоев населения — пенсионеров и селян.
— Валерий Федоров, российский политологКоммерсантъ вчера в 23:19
с чего всё началось
Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней, свидетельствует опрос ВЦИОМ.РИА Новостивчера в 20:12
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:31, Вашингтон
Политика
В Китае надеются на конструктивные шаги по реформированию ВТО
Власти Китая надеются на конструктивные шаги ряда стран по укреплению открытой глобальной экономики и реформированию Всемирной торговой организации (ВТО) на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Осаке ради борьбы с усиливающимся в мире протекционизмом.
Обновлено вчера в 23:05
Кино
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Обновлено вчера в 17:52
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Обновлено вчера в 12:56
Политика
Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Эксперты Aviasales сравнили минимальный бюджет отдыха в Крыму и в зарубежных странах.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено вчера в 18:51
Экономика
ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов
ФАС предлагает перестать субсидировать перевозки в таких вагонах в целом, выделив взамен ряд «социально значимых» направлений, на которые и будут направляться госсубсидии в размере 8,5 млрд руб. в год.
Обновлено вчера в 18:42
Политика
Мэр Челябинска подал заявление об отставке
Мэр Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв
Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 00:58
Политика
Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Елизавета II взяла «под колпак» жизнь Маркл и принца Гарри
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию из-за протестов
Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию в летний период из-за вспыхнувших в Тбилиси протестов.
Обновлено в 00:54
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено вчера в 04:37
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Армия и оружие
США совершили кибератаку на ракетные системы Ирана
Тщательно спланированная командованием США атака, по словам журналистов, стала ответом на уничтожение Тегераном БПЛА, а также за нападение иранскими военными на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 16:12
Баскетбол
Крис Пол: «Никогда не просил об обмене»
Обновлено в 00:41
Политика
В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину
Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:21
Гаджеты
Новый смартфон Moto Z4 не получит обновление ОС до Android 11 R
Владельцы девайса не смогут опробовать на нём работу Android 11 R, ограничившись Android 10 Q.В конце мая на рынок вышел новый гаджет Motorola Moto Z4.
Обновлено в 00:00
Политика
Крупнейшая сеть кинотеатров Грузии прекратила показ фильмов на русском
Грузинская сеть кинотеатров Cavea с 20 июня в знак солидарности к участникам антироссийских акций в Тбилиси прекратила показ фильмов с русским переводом.
Обновлено вчера в 11:34
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили
Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.
Обновлено вчера в 16:59
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено вчера в 09:01
Общество
Подводная лодка вместо квартиры: на юге России нашли готовый бизнес по цене жилья в Новосибирске
Аналитики N1.RU сравнили стоимость жилья с ценами на готовый бизнес на российских курортах, на котором можно заработать летом, — средняя квартира в Новосибирске может выступить достаточным стартовым капиталом.
Обновлено в 00:18
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
Жару в столичном регионе в понедельник немного разбавит северный ветер
Жаркую летнюю погоду в столичном регионе в понедельник немного разбавит северный ветер.
Обновлено вчера в 23:47
Наука
Тюленей научили петь мелодию из «Звездных войн»
В Великобритании ученым удалось научить тюленей исполнять мелодию из «Звездных войн».
Обновлено 22 июня в 17:51