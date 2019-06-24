ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделеИзвестия 01:14

Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

с чего всё началось

Страхи связаны с вероятным сокращением получаемого дохода. Сторонники сокращения рабочей недели, напротив, рассчитывают более продуктивно использовать высвободившееся время и благодаря ему улучшить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил отношение граждан к сокращенной, четырехдневной неделе. Об этом свидетельствуют данные опроса.

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