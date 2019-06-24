Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделеИзвестия 01:14

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил отношение граждан к сокращенной, четырехдневной неделе. Об этом свидетельствуют данные опроса.
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Валерий Федоров
Страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоев населения — пенсионеров и селян.
— Валерий Федоров, российский политологКоммерсантъ вчера в 23:19
с чего всё началось

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
РИА Новостивчера в 20:12

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В соцсетях поспорили с россиянами, выступившими против короткой рабочей недели

URA.Ruвчера в 23:23

ВЦИОМ: россияне не хотят 4-дневную рабочую неделю

Газета.Ru02:22

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

РБКвчера в 22:42

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Известия01:14

Почти половина россиян выступает против четырехдневной рабочей недели

ФАНвчера в 21:49

Опрос показал отношение россиян к четырёхдневной рабочей неделе

RT на русскомвчера в 20:14

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

РИА Новостивчера в 20:12
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:02, Ашберн
Экономика

Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет

Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека

Всего членами организованной группы в 2014-2015 годах в крае были похищены 22 человека.
Обновлено в 00:21
Экономика

Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 02:54
Гаджеты

Huawei делают новый ход против США: они потребуют деньги за патенты

Экономическая борьба между США и китайской компанией Huawei лишь набирает обороты, и теперь китайцы намерены заставить американского оператора сотовой связи Verizon выплатить им, как держателям патентов, примерно 1 миллиард долларов лицензионных отчислений.
Обновлено в 02:20
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

В Ванкувере экстренно сел самолет Air Canada с отказавшим двигателем

В аэропорту канадского города Ванкувер (провинция Британская Колумбия) из-за проблем с двигателем совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпания Air Canada, сообщает телеканал CTV.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика

ФАС России инициировала реформу тарифов в плацкартных вагонах

Федеральная антимонопольная служба России предложила провести реформу тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Летевший в Уфу самолет Utair сел в Самаре из-за неисправности

Обновлено в 01:42
Общество

Большой театр изменит схему продажи билетов после критики СП

«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук до 960 билетов», — говорится в письме генерального директора Большого театра Владимира Урина.
Обновлено в 02:45
Энергетика

Угольщики снижают добычу планов

КТК реагирует на конъюнктуру рынка Угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта.
Обновлено вчера в 18:42
Политика

В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников

Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Глава Челябинска ушел в отставку после четырех месяцев работы

Обновлено в 01:12
Наука

В Якутии найден скелет мамонта с бивнями, обработанными древним человеком

Ученый считает, что современный человек не стал бы обрабатывать бивень в тундре, а привез бы его в охотничью избушку.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие

Индия хочет заключить с США контракт на 10 миллиардов долларов

По данным газеты Times of India, власти Индии собираются заключить с США контракт на поставку военной техники в размере 10 миллиардов долларов.
Обновлено в 01:52
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Баскетбол

Леонард рассматривает возможность уйти из «Торонто»

По информации источника, «Торонто» является единственным клубом, который готов предложить Леонарду пятилетний контракт на 190 миллионов долларов.
Обновлено в 02:19
Экономика

ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата

Даже в среднем (нейтральном) варианте прогноза ООН численность населения России снижается к середине 2035 года (прогноз ООН дается на 1 июля соответствующего года) на 4,8 млн человек, до 141,1 млн жителей.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах

Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
Обновлено в 02:19
Здоровье

Возле двух больниц в Воронежской области появятся вертолетные площадки

Обновлено в 01:52
Политика

Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке

В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие

У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах

В прибрежных водах Сирии в районе города Баньяс неизвестными выведены из строя пять подводных нефтяных трубопроводов.
Обновлено вчера в 16:10
Космос

Лунная миссия NASA может быть отменена

Совсем недавно эксперты космического агентства снова обратились к Конгрессу США с просьбой о выделении дополнительных средств на лунную программу.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми

Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Финансы

Bank of America предупредил, что США могут девальвировать доллар

Увеличивается риск того, что администрация Дональда Трампа под эгидой стабилизации примет решение о валютной интервенции, которая будет направлена на ослабление доллара США, предупредили эксперты Bank of America.
Обновлено 22 июня в 04:05
Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Здоровье

В Петербурге нашли революционный метод в борьбе с гепатитом C

Ведь Петербург официально признан городом с самой высокой заболеваемостью гепатитом С. У нас она составляет около 150 случаев на 100 тысяч населения.
Обновлено вчера в 05:39
Экономика

Россияне в апреле взяли автокредитов на 57,7 млрд рублей

В первом квартале 2019 года в республике спрос на автокредиты вырос на 3,4%. Средний автокредит в Татарстане стал на 15,8% больше — его сумма составила 643,7 тыс. рублей.
Обновлено в 01:07
Общество

«Трезвая Россия» назвала регионы с самым высоким уровнем наркомании

Специалисты "Трезвой России" назвали регионы с самым высоким уровнем наркомании, сообщают "Известия" со ссылкой на данные организации.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв

Обновлено в 01:56
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