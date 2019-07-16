с чего всё началось

В качестве дополнительного источника доходов на пенсии россияне рассматривают собственные накопления, вклад в банке и вложения в недвижимость; такие данные во вторник представил ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного среди будущих пенсионеров.

ВЦИОМ выяснил, на что собираются жить будущие пенсионеры

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Армия и оружие Российским военным запретят рассказывать о себе Министерство обороны России подготовило проект, который будет являться обновлением дисциплинарного устава Вооруженных сил, а также запретит военным рассказывать о себе в Интернете и СМИ.

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