Экономика
ВЦИОМ выяснил, на что собираются жить будущие пенсионерыИнтерфакс 05:39
В качестве дополнительного источника доходов на пенсии россияне рассматривают собственные накопления, вклад в банке и вложения в недвижимость; такие данные во вторник представил ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного среди будущих пенсионеров.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Банковские вклады, вложения в недвижимость и, наконец, собственные накопления рассматривают, в основном, наши сограждане в качестве дополнительного источника доходов на пенсии, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Интересант06:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 08:06, Вашингтон
Политика
В СК предложили давать следователям доступ к банковской тайне без суда
Глава СК считает, что необходимость назрела, поскольку еще в период доследственной проверки потенциальные фигуранты дел предпринимают активные действия для сокрытия своих капиталов и имущества.
Обновлено вчера в 16:10
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Экономика
Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнеса
Интернет-компания Mail.ru Group договорилась о передаче 51% в киберспортивном холдинге Esforce производителю гоночных компьютерных игр Modern Pick, рассказал «Ведомостям» представитель Mail.ru Group.
Обновлено в 02:01
Экономика
«Новапорт» инвестирует в аэропорт Воронежа 5 млрд рублей
Обновлено в 07:12
Политика
США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Меркель и премьер Молдавии сидя слушали гимны стран перед переговорами
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду во вторник сидя слушали гимны стран перед переговорами в Берлине, трансляцию вел немецкий телеканал n-tv.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Технологии
Buzcoin привлёк 15 миллиардов и избавился от Бузовой
ICO Ольги Бузовой, в результате которого звезда присвоила себе деньги инвесторов и плюнула на дальнейшую судьбу проекта, получил неожиданный шанс на спасение: проекту выделили аж 15 миллиардов рублей.
Обновлено в 07:50
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Политика
«Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа
Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».
Обновлено в 06:46
Гаджеты
3D-карту Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Super можно не ждать
Обновлено в 07:28
ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский заявил о планах провести на Украине Олимпийские игры
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать стратегический план, чтобы страна могла претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 06:47
Политика
Суд Амстердама отказался назвать владельца скифского золота
В апреле 2017 года апелляционный суд Амстердама получил жалобу музеев Крыма на решение о передаче скифского золота Украине.
Обновлено в 05:23
Политика
На Украине анонсировали новые переговоры Путина и Зеленского
Новые телефонные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоятся, но договоренностей о конкретной дате разговора пока нет.
Обновлено в 06:55
Здоровье
Ученые назвали две малоизвестные причины появления рака
Российские ученые назвали две малоизвестные причины возникновения рака - любовь к сладкому и ожирение.
Обновлено в 07:54
Политика
Акционер «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора канала
Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Убийц старейшей сотрудницы Мариинки отправили в колонию
Обновлено в 07:59
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac
Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Иваново тигр выбежал на проезжую часть
Обновлено в 06:08
Политика
Жители Донецка вышли на акцию «Зеленский, признай выбор Донбасса»
Несколько тысяч человек собрались в центре Донецка для участия в акции "Зеленский, признай выбор Донбасса", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Здоровье
Врачи в Москве спасли 17‑летнюю девушку с редкой формой язвы желудка
Врачи Морозовской детской больницы в Москве спасли 17-летнюю девушку, поступившую с острыми болями в животе и подозрением на аппендицит, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Российским военным запретят рассказывать о себе
Министерство обороны России подготовило проект, который будет являться обновлением дисциплинарного устава Вооруженных сил, а также запретит военным рассказывать о себе в Интернете и СМИ.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Москве 28 человек отравились едой из автоматов в офисах
В связи с отравлением на 16 июля за медицинской помощью обратились 28 человек, 17 из них госпитализированы в инфекционные стационары.
Обновлено в 07:59
Здоровье
Новосибирцев с инфарктом будут бесплатно лечить в клинике Мешалкина
Новосибирский минздрав договорился, что будет отвозить больных с инфарктом в клинику Мешалкина, пока не запустит сосудистый центр на базе ЦКБ.
Обновлено в 05:24