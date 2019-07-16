Экономика

ВЦИОМ выяснил, на что собираются жить будущие пенсионерыИнтерфакс 05:39

В качестве дополнительного источника доходов на пенсии россияне рассматривают собственные накопления, вклад в банке и вложения в недвижимость; такие данные во вторник представил ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного среди будущих пенсионеров.
Читать в источнике
с чего всё началось
Банковские вклады, вложения в недвижимость и, наконец, собственные накопления рассматривают, в основном, наши сограждане в качестве дополнительного источника доходов на пенсии, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ
).
Интересант06:28

Подробнее о событии

Россияне рассказали, на что будут жить на пенсии

URA.Ru07:42

ВЦИОМ выяснил, что россияне выбирают в качестве источников дохода на пенсии

РИА Новости06:04

Опрос: Треть россиян ничего не знают об источниках допдохода на пенсии

Росбалт06:29

ВЦИОМ рассказал, на что россияне будут жить после выхода на пенсию

Фонтанка.Ру06:29

ВЦИОМ: треть россиян не знает о возможности дополнительного дохода после выхода на пенсию

ТАСС07:04

ВЦИОМ выяснил, на что собираются жить будущие пенсионеры

Интерфакс05:39

У четверти россиян нет планов самим копить на пенсию

РБК05:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 08:38, Вашингтон
Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Самолет рухнул на жилой дом в Чечне

Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Политика

Меркель и премьер Молдавии сидя слушали гимны стран перед переговорами

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду во вторник сидя слушали гимны стран перед переговорами в Берлине, трансляцию вел немецкий телеканал n-tv.
Обновлено в 07:29
Политика

В Кремле оценили сообщения о подготовке кампании по дезинформации

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении российского президента Владимира Путина и о руководстве Министерства обороны России.
Обновлено в 05:32
Политика

Законопроект о шпионских гаджетах прошел второе чтение в Госдуме

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в законодательстве значение термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации" не раскрыто, что приводит к возникновению сложностей в его толковании.
Обновлено в 06:57
Политика

В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Десятки сотрудников офисов в Москве отравились едой из автоматов

Обновлено в 08:05
Экономика

Медведев посетил металлургическое производство в Туле

Обновлено в 06:55
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам долги за ЖКХ

Госдума приняла закон, запрещающий передавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес

Телеведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком. В результате аварии никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
Политика

В Британии пообещали не выдавать Ассанжа странам со смертной казнью

Великобритания не планирует выдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа странам, в которых действует смертная казнь.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер полностью разделась ради фотосессии

Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер привыкла эпатировать публику.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Фура с костюмами Филиппа Киркорова попала в аварию

Грузовой автомобиль, перевозивший сценическое оборудование и реквизит народного артиста России Филиппа Киркорова, попал в аварию по пути из Волгодонска в Крым.
Обновлено в 06:37
Авто

В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП

Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23
Экономика

Уникальный алмаз найден в Архангельской области

Обновлено в 07:03
Происшествия

В Иваново тигр выбежал на проезжую часть

Обновлено в 06:08
Политика

На Украине анонсировали новые переговоры Путина и Зеленского

Новые телефонные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоятся, но договоренностей о конкретной дате разговора пока нет.
Обновлено в 06:55
Общество

В Анапе запретили купаться в море из-за шторма

Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию

В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.
Обновлено вчера в 03:41
Театры

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Политика

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
ЖКХ

Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора

Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Политика

Росгвардейцы не обязаны представляться и могут потребовать телефон

Поводом для журналистского запроса стал инцидент с участием бывшего сотрудника агентства, у которого росгвардеец потребовал телефон, а вот представляться он отказался.
Обновлено вчера в 20:39
Политика

Зеленский решил провести на Украине Олимпиаду

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение начать подготовку к проведению на Украине Олимпийских игр.
Обновлено в 07:08
Авто

В Японии официально представили обновленный Nissan Skyline

Компания Nissan представила обновленный седан Nissan Skyline для рынка Японии.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Семь человек найдены мертвыми на пляже в России

Обновлено в 03:48
Экономика

В России рекордно упали оптовые цены на сахар

Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Главное