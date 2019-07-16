Экономика

ВЦИОМ выяснил, на что собираются жить будущие пенсионерыИнтерфакс 05:39

В качестве дополнительного источника доходов на пенсии россияне рассматривают собственные накопления, вклад в банке и вложения в недвижимость; такие данные во вторник представил ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного среди будущих пенсионеров.
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с чего всё началось
Россияне рассчитывают, что после выхода на пенсию смогут получить дополнительный доход от банковских депозитов, накоплений в валюте, а также вложений в недвижимость, показал опрос
 Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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