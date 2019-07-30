с чего всё началось

Порядка 68% россиян предпочитают не тратить сбережения и откладывать деньги на будущее, при этом 24% опрошенных готовы делать крупные покупки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбережения

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Здоровье Врач-диетолог не рекомендует злоупотреблять активированным углем Врач-диетолог рассказал об опасности активированного угля. Его слова передает Информинг.ру.

Наука Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).

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Кино В Сети появилось видео с первого кастинга «Звездных войн» Ведущий американского телеканала Карл Кинтанилья разместил в Твиттере ролик, на котором звезды франшизы "Звездные войны" Марк Хэмилл и Харрисон Форд впервые читают сценарий.