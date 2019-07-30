Экономика
ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбереженияТАСС 04:19
Порядка 68% россиян предпочитают не тратить сбережения и откладывать деньги на будущее, при этом 24% опрошенных готовы делать крупные покупки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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с чего всё началось
Опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство россиян (59%) считают, что сейчас неблагоприятное время для крупных покупок.Коммерсантъ04:43
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Большинство россиян считает, что сейчас не время для крупных покупок и кредитов - опрос
Интерфакс - Россия03:46
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Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете «Московский комсомолец» рассказали о своей жизни в колонии в Белгородской области.
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Президент России Владимир Путин принимает участие в праздновании дня ВМФ в Санкт-Петербурге.
Обновлено 28 июля в 04:14
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AP: полиция назвала имя стрелявшего на фестивале в Калифорнии
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Общество
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В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Авто
Kia расширяет географию продаж удешевленного Rio
Компания Kia анонсировала планы по расширению географии поставок бюджетного седана Kia Pegas.
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Из-за концерта Rammstein на подъезде к Лужникам создалась пробка из желтых такси
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
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Здоровье
Врач-диетолог не рекомендует злоупотреблять активированным углем
Врач-диетолог рассказал об опасности активированного угля. Его слова передает Информинг.ру.
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Обновлено вчера в 18:29
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В Сети появилось видео с первого кастинга «Звездных войн»
Ведущий американского телеканала Карл Кинтанилья разместил в Твиттере ролик, на котором звезды франшизы "Звездные войны" Марк Хэмилл и Харрисон Форд впервые читают сценарий.
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Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве
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