Экономика
ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбереженияТАСС вчера в 04:19
Порядка 68% россиян предпочитают не тратить сбережения и откладывать деньги на будущее, при этом 24% опрошенных готовы делать крупные покупки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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с чего всё началось
Опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) показал: большинство россиян (59%) считают, что сейчас неблагоприятное время для крупных покупок.Коммерсантъвчера в 04:43
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Большинство россиян считают, что сейчас не время для крупных покупок и кредитов
Коммерсантъвчера в 04:43
Большинство россиян считает, что сейчас не время для крупных покупок и кредитов - опрос
Интерфакс - Россиявчера в 03:46
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«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
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