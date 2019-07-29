с чего всё началось

Порядка 68% россиян предпочитают не тратить сбережения и откладывать деньги на будущее, при этом 24% опрошенных готовы делать крупные покупки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбережения

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