Экономика
ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбереженияТАСС вчера в 04:19
Порядка 68% россиян предпочитают не тратить сбережения и откладывать деньги на будущее, при этом 24% опрошенных готовы делать крупные покупки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) показал: большинство россиян (59%) считают, что сейчас неблагоприятное время для крупных покупок.Коммерсантъвчера в 04:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Большинство россиян считают, что сейчас не время для крупных покупок и кредитов
Коммерсантъвчера в 04:43
Большинство россиян считает, что сейчас не время для крупных покупок и кредитов - опрос
Интерфакс - Россиявчера в 03:46
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:01, Ашберн
Космос
В Мачу-Пикчу туристу удалось сфотографировать НЛО
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено вчера в 20:25
Политика
Американский суд закрыл дело по иску демократов к России
Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Неисправный SSJ 100 экстренно сел в Самаре
Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс А4333 Краснодар-Тюмень экстренно приземлился в самарском аэропорту Курумоч.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши
Обновлено вчера в 13:43
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал предложение ЦСКА по Чалову
Английский "Кристал Пэлас" заинтересован в нападающем московского ЦСКА Фёдоре Чалове, сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 13:03
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Армия и оружие
В Сеуле сообщили, что выпущенные КНДР ракеты пролетели 250 км
КНДР в среду осуществила запуск двух баллистических ракет, которые пролетели 250 км. Об этом, согласно японскому агентству Kyodo, заявил Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил главам субъектов взять под личный контроль ситуацию с пожарами в регионах.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов
Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено вчера в 08:51
Путешествия
Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 2020 года дает право автовладельцам получить номерной знак непосредственно у его изготовителя.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
На акцию протеста некоторые пришли с ножами и молотками
У задержанного "активиста" с собой целый арсенал: ножи — канцелярский и побольше, слезоточивый газ — баллончик самый объёмный, чтобы надолго хватило, противогаз — чтобы не пострадать самому и даже молоток.
Обновлено вчера в 15:13
Гаджеты
Samsung готовит линейку смартфонов Galaxy A 2020 года, в ней будет 9 моделей
Samsung зарегистрировала в Европейском патентном бюро (EUIPO) названия девяти перспективных Samsung Galaxy A образца 2020 года: Galaxy A11, A21, A31, A41, A51, A61, A71, A81 и A91.
Обновлено в 00:33
Экономика
«Восточный» подал иск к Evison Holdings и Калви на 9,8 млрд рублей
Банк «Восточный» потребовал взыскать более 9,8 млрд руб. убытков с миноритарного акционера Evison Holdings и старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено вчера в 12:12
Футбол
Луис Адриано перешел из «Спартака» в бразильский «Палмейрас»
Нападающий Луис Адриано перешел из московского "Спартака" в бразильский "Палмейрас". Об этом сообщает пресс-служба "Палмейраса".
Обновлено вчера в 14:27
Экономика
Санкции США увеличили выручку Huawei на 23%
Компания Huawei завершила презентацию по результатам за первое полугодие 2019 года, китайский технологический гигант все еще растет, а совокупные доходы выросли практически на четверть в годовом исчислении.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие на Донбассе
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Футбол
«Реал» проиграл «Тоттенхэму» в полуфинале Audi Cup
В матче 1/2 финала Audi Cup лондонский «Тоттенхэм Хотспур» обыграл мадридский «Реал» и вышел в финал.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме
24 мюля сообщалось о планах президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), после чего разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17
Обновлено вчера в 15:02
Здоровье
Тверские врачи осмотрят детей из десяти районов области
Врачи Детской областной клинической больницы посетят десят районов Тверской области.
Обновлено в 00:45
Политика
Суд отменил решение о выплате вдове погибшего в Сирии военного
Минобороны через суд добилось отмены выплаты наградных вдове погибшего в Сирии старшего лейтенанта Сергея Елина — Татьяне Елиной.
Обновлено вчера в 10:28
Финансы
Эксперты считают, что ФРС снизит учетную ставку на 25 базисных пунктов
31 июля ФРС примет итоговое решение по учетной ставке. Большинство трейдеров ожидают ее снижения на 25 базисных пунктов до 2-2,25%.
Обновлено в 00:46
Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:16
Футбол
Дзюба и Шомуродов претендуют на звание лучшего футболиста июля в РПЛ
Обновлено вчера в 17:52