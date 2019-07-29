Экономика
ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбереженияТАСС 04:19
Порядка 68% россиян предпочитают не тратить сбережения и откладывать деньги на будущее, при этом 24% опрошенных готовы делать крупные покупки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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с чего всё началось
Опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) показал: большинство россиян (59%) считают, что сейчас неблагоприятное время для крупных покупок.Коммерсантъ04:43
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Большинство россиян считает, что сейчас не время для крупных покупок и кредитов - опрос
Интерфакс - Россия03:46
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Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
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Радикалы сорвали пресс-конференцию в киевском информагентстве «Укринформ» и напали на его сотрудников, сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
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Политика
Суд оставил под арестом экс-командира ПВО ДНР
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Тарантино составил плейлист с лучшими песнями из своих фильмов
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из самых любимых песен, которые звучали в его фильмах.
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Путешествия
Туроператоры объяснили гибель десятков российских туристов в Анталье
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«Тампа» обменяла Кэллахана в «Оттаву»
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Обновлено в 10:47
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
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Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Энергетика
Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо
Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
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Лидерам банды брянских киллеров дали пожизненные сроки
Обновлено в 08:19
Футбол
«Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Адриано
Обновлено в 14:31
Музыка
Rammstein признались в любви России после концерта в Москве
Немецкая группа Rammstein заявила о любви к России и российским фанатам после концерта в Москве.
Обновлено в 14:34
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Земфира рассказала о преследовании агрессивного фаната
Фанат российской рок-певицы Земфиры Рамазановой разгромил ее машину, которая была припаркована возле дома исполнительницы на Фрунзенской набережной, сообщает МК.RU.
Обновлено в 13:15
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Наука
Углеродные нанотрубки оказались «двуликими»
Физики из Университета Райса теоретически показали, что край нанотрубки, растущей на подложке, напоминает «Двуликого Януса»: сторона нанотрубки, повернутая к подложке, напоминает обломанные зубья пилы, тогда как на противоположной стороне атомы выстроены в зигзаг.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Происшествия
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в восьми зданиях в Самаре
Открытое горение в трех жилых домах и пяти хозяйственных постройках в Железнодорожном районе Самары удалось ликвидировать, по предварительным данным, пожар произошел из-за детской шалости с огнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:04
Политика
«Лгуны и непрофессионалы»: Кличко обратился к Зеленскому
Мэр Киева Виталий Кличко записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:10
Футбол
В «Зените» оценили вероятность бунта из-за дорогого трансфера Малкома
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев оценил возможность бунта в команде из-за дорогого трансфера нападающего "Барселоны" Малкома.
Обновлено в 14:30
Экономика
«ФосАгро» во 2 квартале нарастила объем производства удобрений на 5,8%
"ФосАгро" во 2 квартале нарастила общий объем производства фосфорсодержащих и азотных удобрений на 6,4% и 3,9% год-к-году соответственно.
Обновлено в 09:06
Политика
Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым
Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".
Обновлено в 11:15
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Новый возлюбленный Ани Лорак опубликовал нежное фото с певицей
Певица Ани Лорак в прошлом месяце опубликовала в Instagram трогательный снимок с 26-летним саунд-продюсером Black Star Егором Глебом.
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Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Авто
Объявили российскую стоимость кроссовера Changan CS35 Plus
Китайская компания Changan объявила стоимость нового кроссовера Changan CS35 Plus для России.
Обновлено в 12:06